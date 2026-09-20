これは胸熱！ 柳葉敏郎『踊る大捜査線』鑑賞を報告 「帰ってきて」の声
俳優の柳葉敏郎が20日に自身のInstagramを更新し、公開された『踊る大捜査線』シリーズ最新作の映画を鑑賞したことを報告。“熱い2ショット”を公開しファンを喜ばせている。
【写真】“室井”柳葉敏郎、青島俊作との2ショットがアツい
『踊る大捜査線』は、主人公の刑事、青島俊作（織田裕二）と仲間たちの物語を、時に熱く、時にユーモアを交えながら描いた人気シリーズ。柳葉は本作で、青島とときに対立し、ときに共闘した室井管理官を長きにわたり演じていた。今週末より、主人公・青島が14年ぶりに帰ってくる待望の劇場版第5作、『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ!』が、いよいよ公開された。
柳葉は「公開初日に 楽しく観させて頂きました」とつづりながら、織田演じる青島の等身大パネルと背中合わせの構図でとった2ショットを公開している。
ファンからは「柳葉さん、最高にかっこいいし、最高のツーショットです」「とてもいい写真です」「パネル越しですがギバさんと織田さんの2ショット胸アツです」といった声が。また、柳葉演じる室井については、昨年公開されたスピンオフ2部作『室井慎次 敗れざる者』『室井慎次 生き続ける者』において亡くなったことになっており、最新作には登場していない。そのため「室井さん・・・！ どうして現場にあなたが居ないんですか！」「私は室井さんは生きてるとずっと信じてるんです」「室井さ～ん あなたが居ないとやっぱりさみしいッス」「帰ってきてください」と、スクリーンでの青島との再共演がないことを残念がるファンの声も少なくないようだ。
引用：「柳葉敏郎」Instagram（＠toshiro_yanagiba_official）
【写真】“室井”柳葉敏郎、青島俊作との2ショットがアツい
『踊る大捜査線』は、主人公の刑事、青島俊作（織田裕二）と仲間たちの物語を、時に熱く、時にユーモアを交えながら描いた人気シリーズ。柳葉は本作で、青島とときに対立し、ときに共闘した室井管理官を長きにわたり演じていた。今週末より、主人公・青島が14年ぶりに帰ってくる待望の劇場版第5作、『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ!』が、いよいよ公開された。
ファンからは「柳葉さん、最高にかっこいいし、最高のツーショットです」「とてもいい写真です」「パネル越しですがギバさんと織田さんの2ショット胸アツです」といった声が。また、柳葉演じる室井については、昨年公開されたスピンオフ2部作『室井慎次 敗れざる者』『室井慎次 生き続ける者』において亡くなったことになっており、最新作には登場していない。そのため「室井さん・・・！ どうして現場にあなたが居ないんですか！」「私は室井さんは生きてるとずっと信じてるんです」「室井さ～ん あなたが居ないとやっぱりさみしいッス」「帰ってきてください」と、スクリーンでの青島との再共演がないことを残念がるファンの声も少なくないようだ。
引用：「柳葉敏郎」Instagram（＠toshiro_yanagiba_official）