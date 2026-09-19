黒島結菜＆EXILE松本利夫、主演・相葉雅紀は“本当の監督” 現場をまとめる姿を大絶賛「頼もしかったです」
俳優の黒島結菜とEXILEの松本利夫が19日、都内で行われた映画『4アウト -もう一度、プレイボール-』（11月6日公開）トークイベントに登壇し、主演を務める相葉雅紀の印象を語った。
【写真】似合う！ブルーのユニフォーム姿で登場した黒島結菜
相葉は、今作では身体障害者野球チームの監督を演じる。そんな相葉について黒島は「監督役ではあるんですけど、本当に現場の監督をしてくれたなというのがあって」と口を開き、「意見を出し合いながらいいシーンにしたいと、みんなが強く思いながらお芝居していました。そこを相葉さんが一つにまとめて引っ張ってくれたなと感じました。すごく頼もしかったです」と絶賛。
松本は「カメラが回っていないところでも、ずっと監督を演じていただいていたなと思います。みんなとまとめて引っ張ってくれる存在だったと思います」と賛同。相葉が食事会を開いたことがあったそうで、「最後までみんなを楽しませて、引っ張っていく姿がかっこよかったなと」とべた褒め。
共に登壇していた寺田ユースケは、相葉が車いすを押してくれたエピソードをうれしそうに語り、「一生忘れられない思い出になりました。最高でした」と満面の笑みを浮かべた。吉田葵は「笑顔が眩しくてイケメン」と語り、「チャーハンやエビチリを奢ってくれるところも優しかったですし、最高の監督でした」と相葉との思い出を振り返った。
今作は、作家・平山讓氏によるノンフィクション小説『4アウト －ある障害者野球チームの挑戦』（中央公論新社刊）が原作の、東京に初めて結成された身体障害者野球チーム「東京ブルーサンダース」創設の実話を映画化した感動の物語。主人公は、社会人野球で戦力外通告を受け、夢を失った男・矢上雄一（相葉雅紀）。再就職先で「野球がしたい」と願う仲間たちと出会い、身体障害者野球チームの監督として新たな挑戦を始める。かつて夢を諦めた男と、これまで限界を決められてきた仲間たち。野球を愛し続ける人間たちそれぞれの人生が交わることで、くすぶっていた人生が輝きだしていく。
同イベントにはほかに、小池百合子都知事、井端弘和氏、アレックス・ラミレス氏、山本浩二氏、ウォーレン・クロマティ氏、大久保朋果江東区長が参加した。
【写真】似合う！ブルーのユニフォーム姿で登場した黒島結菜
相葉は、今作では身体障害者野球チームの監督を演じる。そんな相葉について黒島は「監督役ではあるんですけど、本当に現場の監督をしてくれたなというのがあって」と口を開き、「意見を出し合いながらいいシーンにしたいと、みんなが強く思いながらお芝居していました。そこを相葉さんが一つにまとめて引っ張ってくれたなと感じました。すごく頼もしかったです」と絶賛。
共に登壇していた寺田ユースケは、相葉が車いすを押してくれたエピソードをうれしそうに語り、「一生忘れられない思い出になりました。最高でした」と満面の笑みを浮かべた。吉田葵は「笑顔が眩しくてイケメン」と語り、「チャーハンやエビチリを奢ってくれるところも優しかったですし、最高の監督でした」と相葉との思い出を振り返った。
今作は、作家・平山讓氏によるノンフィクション小説『4アウト －ある障害者野球チームの挑戦』（中央公論新社刊）が原作の、東京に初めて結成された身体障害者野球チーム「東京ブルーサンダース」創設の実話を映画化した感動の物語。主人公は、社会人野球で戦力外通告を受け、夢を失った男・矢上雄一（相葉雅紀）。再就職先で「野球がしたい」と願う仲間たちと出会い、身体障害者野球チームの監督として新たな挑戦を始める。かつて夢を諦めた男と、これまで限界を決められてきた仲間たち。野球を愛し続ける人間たちそれぞれの人生が交わることで、くすぶっていた人生が輝きだしていく。
同イベントにはほかに、小池百合子都知事、井端弘和氏、アレックス・ラミレス氏、山本浩二氏、ウォーレン・クロマティ氏、大久保朋果江東区長が参加した。