インスタ開設で話題の森口博子57歳、妖艶な“大人なポーズ”に反響「『美』がにじみ出てます」
歌手でタレントの森口博子が18日、先日開設したばかりのInstagramを更新し、妖艶なポーズを披露。ファンから反響が寄せられている。
【写真】森口博子57歳、すっぴんに絶賛の声 「スタイル抜群」な34年ぶり水着ショットも（8枚）
一昨年8月にリリースしたアルバム「ANISON COVERS 2」で34年ぶりの水着姿を披露した森口。ブログ、エックスでも大胆な水着ショットを公開し「スタイル抜群」と話題に。先日には、「インスタ始めました」「見なさいよ！（笑）」と呼びかけつつ、Instagramを開設したばかりだ。
そんな森口はこの日「先日のBS11『Anison Days』の衣装です」と、テレビ収録のオフショットを公開。レースのセクシーなロングスカートのほか、2枚目では「楽曲の世界観をイメージして、アダルトポーズよん」とサービスショットも。
コメント欄には「『美』がにじみ出てます」「美しい」「素敵だよ」「似合いますよコーディネート素敵です」といった反響が寄せられている。
■森口博子（もりぐち ひろこ）
1968年6月13日生まれ。福岡県出身。1985年にテレビアニメ『機動戦士Ζガンダム』のオープニングテーマ『水の星へ愛をこめて』で歌手デビュー。バラエティ番組でも人気を集める中、1991年には劇場版アニメ『機動戦士ガンダムF91』の主題歌『ETERNAL WIND～ほほえみは光る風の中～』がヒット。以降、歌手、タレントとして活躍中。
引用：「森口博子」Instagram（＠moriguchipiroko）
【写真】森口博子57歳、すっぴんに絶賛の声 「スタイル抜群」な34年ぶり水着ショットも（8枚）
一昨年8月にリリースしたアルバム「ANISON COVERS 2」で34年ぶりの水着姿を披露した森口。ブログ、エックスでも大胆な水着ショットを公開し「スタイル抜群」と話題に。先日には、「インスタ始めました」「見なさいよ！（笑）」と呼びかけつつ、Instagramを開設したばかりだ。
コメント欄には「『美』がにじみ出てます」「美しい」「素敵だよ」「似合いますよコーディネート素敵です」といった反響が寄せられている。
■森口博子（もりぐち ひろこ）
1968年6月13日生まれ。福岡県出身。1985年にテレビアニメ『機動戦士Ζガンダム』のオープニングテーマ『水の星へ愛をこめて』で歌手デビュー。バラエティ番組でも人気を集める中、1991年には劇場版アニメ『機動戦士ガンダムF91』の主題歌『ETERNAL WIND～ほほえみは光る風の中～』がヒット。以降、歌手、タレントとして活躍中。
引用：「森口博子」Instagram（＠moriguchipiroko）