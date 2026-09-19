アメリカのトランプ大統領はデンマーク自治領のグリーンランドをめぐり、「アメリカが恒久的な管理権を得る」ことで合意したと表明しました。

トランプ大統領は18日、グリーンランドの安全保障などについて、アメリカが「恒久的な管理権を得る」と表明。デンマーク、グリーンランドと新たな合意に達し、「アメリカの敵対国は我々の承認なしに基地を設置したり、機密性の高い投資をしたりできなくなる」としています。

また、アメリカ側の費用負担はないとし、グリーンランドで大規模な軍事拠点の整備を直ちに始めるとしています。

一方、デンマーク首相府は、グリーンランド、アメリカとの安全保障に関する協定に来週署名する見通しだと発表しました。

グリーンランド自治政府のニールセン首相は「グリーンランドの利益を認めるものだ」と歓迎。デンマークのフレデリクセン首相はNATOやヨーロッパにとって有益だとした上で、「デンマークの主権と領土の一体性、グリーンランドの人々の自己決定権を認めるものだ」と強調しています。