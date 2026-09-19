アニメ『真・侍伝 YAIBA』第2期、2027年1月9日放送！ 刃と鬼丸が激突するビジュアル解禁
青山剛昌原作のテレビアニメ『真・侍伝 YAIBA』第2期「かぐや編」（読売テレビ・日本テレビ系／毎週土曜17時30分）が、2027年1月9日より放送されることが決定。あわせて、メインビジュアルが解禁された。
【写真】ストーリーを振り返りながら展示を楽しめる TVアニメ『真・侍伝YAIBA』展
本作は、『名探偵コナン』『まじっく快斗』『4番サード』など数々のヒット作を生み出してきた青山が、「週刊少年サンデー」（小学館）で1988年から1993年まで連載した人気漫画『YAIBA』をテレビアニメ化したアクション活劇。
ジャングルで修行に励むサムライ野生児・鉄刃（くろがね・やいば）が、ひょんなことから日本へ戻り、新たな修行の地でさらなる強さを求め、サムライ魂一直線に突き進む姿を描く。
テレビアニメ第1期は2025年4月5日から9月27日まで、読売テレビ・日本テレビ系全国ネットで放送。続く第2期では「かぐや編」が展開される。
解禁されたビジュアルでは、雷神剣と風神剣を力強く交える刃と鬼丸の姿が描かれている。そして、二人の白刃に映し出されるのは、さやかを連れ去るかぐやとツキカゲ・ゲッコー。これから始まる「かぐや編」の激動の展開を予感させる、緊張感あふれるビジュアルとなっている。さやかを狙うかぐやに対し、刃はどのように立ち向かうのか--。
アニメ『真・侍伝 YAIBA』第2期「かぐや編」は、読売テレビ・日本テレビ系にて2027年1月9日より毎週土曜17時30分放送。
【写真】ストーリーを振り返りながら展示を楽しめる TVアニメ『真・侍伝YAIBA』展
本作は、『名探偵コナン』『まじっく快斗』『4番サード』など数々のヒット作を生み出してきた青山が、「週刊少年サンデー」（小学館）で1988年から1993年まで連載した人気漫画『YAIBA』をテレビアニメ化したアクション活劇。
テレビアニメ第1期は2025年4月5日から9月27日まで、読売テレビ・日本テレビ系全国ネットで放送。続く第2期では「かぐや編」が展開される。
解禁されたビジュアルでは、雷神剣と風神剣を力強く交える刃と鬼丸の姿が描かれている。そして、二人の白刃に映し出されるのは、さやかを連れ去るかぐやとツキカゲ・ゲッコー。これから始まる「かぐや編」の激動の展開を予感させる、緊張感あふれるビジュアルとなっている。さやかを狙うかぐやに対し、刃はどのように立ち向かうのか--。
アニメ『真・侍伝 YAIBA』第2期「かぐや編」は、読売テレビ・日本テレビ系にて2027年1月9日より毎週土曜17時30分放送。