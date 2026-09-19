『VIVANT』サイドストーリーに栄信＆藤本美貴が出演 チンギスの壮絶な過去に関わる役どころ
現在放送中の日曜劇場『VIVANT』（TBS系／毎週日曜21時）のサイドストーリー『チンギス-VIVANT THE ORIGIN STORY-』（U-NEXT／9月20日配信）に、オリジナルキャストとして栄信と藤本美貴の出演が決定した。
【写真】チンギスと妹・アヌが訪れる診療所の看護師役を演じる藤本美貴
本作は、すでに全話配信中のドラム編と同じく、『VIVANT』の“始まり”を描く完全オリジナルストーリー。第1シーズンでは謎に包まれていたベキとの出会いや、警察官を志したきっかけなど、チンギスの壮絶な過去に迫る。
栄信は、チンギスが保護される孤児院で、正名僕蔵演じるアクラム、松井玲奈演じるナイラとともに先生として働くボルドーを演じる。藤本は、チンギスが妹のアヌを背負って訪れた診療所の看護師役を演じる。
栄信は、個性的なキャラクターで数多くのドラマや映画に出演する注目俳優の一人。TBSドラマでは、金曜ドラマ『アンナチュラル』や火曜ドラマ『オー！マイ・ボス！恋は別冊で』、日曜劇場『海に眠るダイヤモンド』など、枠を越えた活躍を続けている。
栄信は「ボルドーは静かな役でしたので、細やかな動きを相談しながら繊細に進めていきました。大好きな『VIVANT』の世界に存在できたこと、とても幸せでした」と撮影を振り返った。
藤本は、YouTubeやバラエティ番組などを通して、自身の子育て経験を生かしたリアルな発信や、家族についての飾らないトークが共感を呼び、ママタレントとしてさまざまな世代から支持を集めている。近年では『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ）などのテレビドラマにも出演し、活躍の幅を広げている。
藤本は「普段の藤本美貴とはまた違った姿をお見せできたのではないかと思います！ 『VIVANT』の世界観に入ることができ、とても新鮮で貴重な経験でした。どんな場面に出演しているのか、ぜひ探してみてください」とコメント。
栄信、藤本ともに、TBS制作の配信オリジナルドラマに出演するのは本作が初。二人がチンギスとどのように関わり、その人生にどのような影響をもたらすのか注目だ。
ドラマ『チンギス-VIVANT THE ORIGIN STORY-』は、U-NEXTにて9月20日より独占配信（全4話）。
※栄信、藤本美貴のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■ボルドー役：栄信
ボルドー役を演じさせて頂きました栄信です。
作品を丁寧に紡いでいく現場の熱量を今でも鮮明に思い出せます。ボルドーは静かな役でしたので、細やかな動きを相談しながら繊細に進めていきました。大好きな『VIVANT』の世界に存在できたこと、とても幸せでした。チンギスと妹や友達との絆、とりまく環境、そして先生たちとの関わり合いの中でどう足掻き打破していくのか、最後の最後まで見逃さずご覧頂けたら幸いです！
■看護師役：藤本美貴
『チンギス-VIVANT THE ORIGIN STORY-』への出演が決まった時は、とてもうれしかったです。普段の藤本美貴とはまた違った姿をお見せできたのではないかと思います！ 『VIVANT』の世界観に入ることができ、とても新鮮で貴重な経験でした。どんな場面に出演しているのか、ぜひ探してみてください。私も配信を楽しみにしています。
【写真】チンギスと妹・アヌが訪れる診療所の看護師役を演じる藤本美貴
本作は、すでに全話配信中のドラム編と同じく、『VIVANT』の“始まり”を描く完全オリジナルストーリー。第1シーズンでは謎に包まれていたベキとの出会いや、警察官を志したきっかけなど、チンギスの壮絶な過去に迫る。
栄信は、個性的なキャラクターで数多くのドラマや映画に出演する注目俳優の一人。TBSドラマでは、金曜ドラマ『アンナチュラル』や火曜ドラマ『オー！マイ・ボス！恋は別冊で』、日曜劇場『海に眠るダイヤモンド』など、枠を越えた活躍を続けている。
栄信は「ボルドーは静かな役でしたので、細やかな動きを相談しながら繊細に進めていきました。大好きな『VIVANT』の世界に存在できたこと、とても幸せでした」と撮影を振り返った。
藤本は、YouTubeやバラエティ番組などを通して、自身の子育て経験を生かしたリアルな発信や、家族についての飾らないトークが共感を呼び、ママタレントとしてさまざまな世代から支持を集めている。近年では『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ）などのテレビドラマにも出演し、活躍の幅を広げている。
藤本は「普段の藤本美貴とはまた違った姿をお見せできたのではないかと思います！ 『VIVANT』の世界観に入ることができ、とても新鮮で貴重な経験でした。どんな場面に出演しているのか、ぜひ探してみてください」とコメント。
栄信、藤本ともに、TBS制作の配信オリジナルドラマに出演するのは本作が初。二人がチンギスとどのように関わり、その人生にどのような影響をもたらすのか注目だ。
ドラマ『チンギス-VIVANT THE ORIGIN STORY-』は、U-NEXTにて9月20日より独占配信（全4話）。
※栄信、藤本美貴のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■ボルドー役：栄信
ボルドー役を演じさせて頂きました栄信です。
作品を丁寧に紡いでいく現場の熱量を今でも鮮明に思い出せます。ボルドーは静かな役でしたので、細やかな動きを相談しながら繊細に進めていきました。大好きな『VIVANT』の世界に存在できたこと、とても幸せでした。チンギスと妹や友達との絆、とりまく環境、そして先生たちとの関わり合いの中でどう足掻き打破していくのか、最後の最後まで見逃さずご覧頂けたら幸いです！
■看護師役：藤本美貴
『チンギス-VIVANT THE ORIGIN STORY-』への出演が決まった時は、とてもうれしかったです。普段の藤本美貴とはまた違った姿をお見せできたのではないかと思います！ 『VIVANT』の世界観に入ることができ、とても新鮮で貴重な経験でした。どんな場面に出演しているのか、ぜひ探してみてください。私も配信を楽しみにしています。