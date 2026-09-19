「ディズニー・オン・クラシック 2026」全国ツアー開幕 今年は『アナと雪の女王』を大フィーチャー！
ディズニーの名作アニメーションや映画、テーマパークの音楽を、フルオーケストラの演奏と、ニューヨークをはじめとする全米で活躍するヴォーカリストたちの歌唱で届けるコンサートツアー。24回目を迎える今年は「Let It GO ～扉をひらけ」をテーマに、3ヵ月以上かけて全国51公演が開催される。9月11日のツアー初日を翌日に控えた、文京シビックホール（東京）での公開リハーサルの模様をレポートしよう。
【写真】『アナと雪の女王』の名場面がよみがえる！『ディズニー・オン・クラシック ～まほうの夜の音楽会 2026』ゲネプロの様子
◆東京ディズニーシー（R）人気水上ショー「ブラヴィッシーモ！」と感動の再会！
今年も例年通り2部構成の同コンサート。テーマに沿った楽曲をいろいろな作品から聴くことができる第1部だが、第2部が寒い場所が舞台の『アナと雪の女王』のため、「暖かいところが舞台の作品からの楽曲を」というのが今回のコンセプトとのこと。
トップバッターを飾るのは、『モアナと伝説の海2』より「Beyond（End Credit Version）」。暗いステージには、波音が響き、夜の海辺を思わせる演出。ライトに照らされた７人のヴォーカリストによる熱唱が光る。モアナの世界観たっぷりで、物語の舞台へと見事に誘う。ペンライトを使う場面もあったりと、冒頭からカッコいい、それでいて楽しい演出がさえる。またリードヴォーカルを務めるケネディ・マキャラスターが主人公の心境の変化を繊細に表現、ただ美しいだけではない歌声にグッとくるはず。
次は「愛が導く物語」と題して、4つのアニメーション作品から1曲ずつ披露される。『ミラベルと魔法だらけの家』より「本当のわたし」、『ライオン・キング2 シンバズ・プライド』より「愛の導き」、『ターザン』より「ストレンジャーズ・ライク・ミー」、『アラジン』より「ホール・ニュー・ワールド」というラインナップだ。男女間の愛にとどまらず自己愛、探究愛、家族愛、人類愛、ひいては地球愛まで想起させる振り幅の広い“ラブソング”たちだ。軽快なメロディーと歌声にワクワクさせらえたかと思えば、しっとりと聴かせるナンバーでホロっとし……。たった4曲でここまで楽しめるのは、演奏や歌唱力の高さはもちろんのこと、スクリーンに映し出される映像やスライドも大きく貢献していると言えそう。
さらにデュエットでは、愛し合うカップルに即座になりきって歌う（そこはもう完全に2人だけの世界）、ヴォーカリストたちの表現力の高さも特筆に値するだろう（お互いに照れがあったりすると、見ている観客にもそれが伝わって、一瞬で冷めてしまうものなので）。
第1部の最後は、東京ディズニーシーの人気アトラクションとして2004年～2010年まで開催された、芸術的な夜の水上ショー「ブラヴィッシーモ！」（エディット・バージョン）を演奏。プログラムでは、「“水の精”と“火の精”が出逢い、恋に落ちていく軌跡を、壮大なスケールで美しくも切なく描いた物語。音楽・映像・照明が織りなすディズニーの世界をお楽しみください」と紹介されている。正直なんのこっちゃ？とあまり期待していなかったが、スクリーンに映し出される、水上ショーの迫力ある映像と見事にマッチした音楽はホントに壮大で、美しいことこの上なし！ ここでもソリストとして美声をたっぷり披露するのは、マキャラスターだ。水の精として歌詞ではなく、ラララ、ハハハといったハミング的な歌唱だけで歌い上げてしまう姿に感動。透き通った声が、まるで楽器のように聴こえてくる不思議な感覚が湧き上がってきた。
いっぽう火の精の場面で大活躍するのは、オーケストラ・ジャパンのパーカッショニスト3名だ。一糸乱れず鳴り響く、力強いドラムのビートに心が熱くなること請け合い。ディズニーのアニメーション映画からの音楽とは大きく異なるけれど、生で楽しむ醍醐味が詰まった演目と言えるだろう。
◆『アナと雪の女王』の世界にどっぷり惹きこまれるパフォーマンスが圧巻！
20分の休憩を挟んでの第2部は、大ヒットアニメーション映画『アナと雪の女王』をフィーチャーしたプログラム。ほぼ全編の音楽が生演奏されるだけでなく、ブロードウェイ・ミュージカル版からのナンバー「クリストフ・ララバイ」も披露されるのも、ファンにはたまらないはずだ。
冒頭ではナビゲーターのささきフランチェスコが、指揮者のリチャード・カーシーを観客に紹介。昨年は健康上の理由でツアー序盤での降板を余儀なくされたが、元気にカムバック！ 療養中はファンからの応援メッセージが大きな励みになったと感謝し、日本全国を大好きな音楽、そして仲間と再び一緒に回ることができて幸せだと語る彼に、大きな拍手が贈られた。
お待ちかね『アナと雪の女王』は、このアニメーション映画のオープニング・シークエンスを忠実に再現した形でスタートする。最初は真っ黒だった舞台上のスクリーンに、ディズニーのお城の夜景と共に浮かび上がるDISNEYのロゴ、そして1928年公開の短編映画『蒸気船ウィリー』からのミッキーマウスの映像、さらには本作を象徴する雪や氷の結晶から原題の『FROZEN』が映し出され間に演奏されるナンバー「ヴェリィ」がもう鳥肌ものだ！ 「ナーナーナ・ヘイヤーナ….」（のように聞こえる）と7人のヴォーカリストとオーケストラのメンバーが声を合わせるメロディラインは、言葉は分からなくても神聖で美しいものがきっと感じ取れるはず。息つく間もなく次の楽曲「氷の心」が演奏されるころには、きっとアナ雪の世界にどっぷりハマっているだろう。
かわいらしいナンバー「雪だるまつくろう」で、いよいよ本作の主人公であるエルサとアナ姉妹が登場。2人が幼少時に魔法の雪遊びをするこのシーン、エルサ役のサミ・ケネットとアナ役のエリザベス・マンデルは、もちろん成人した女性だが、声は少女そのもの！ スクリーンの中ではしゃぐ、アニメーションのエルサとアナの声を生で聴くという、貴重な体験ができる。姉エルサの魔法の力のせいで妹アナの命が危険にさらされたことをきっかけに、引き裂かれてしまう姉妹。同じ城に暮らしながらも姉に会えなくなってしまったアナが歌う同曲は軽快でアップビートなのに、彼女が置かれた環境のせいで物悲しい響きに。アナは幼少期、少女期、10代と違った年齢で、計3回エルサのいる部屋のドアを叩きながら歌うことになるのだが、マンデルの年齢を演じ分ける力も必見必聴だ。
そしてエルサの女王戴冠（即位）式を目前に控えた姉妹が歌う「生まれてはじめて」のシーンも最高！ 長年閉ざされた城の門がついに開くと大喜びし、運命の出会いだってあるかも！と胸を躍らせるアナと、自分が持つ魔法の力が周囲に知られてしまうのを恐れながら、本当の感情を隠すために心を閉ざそうと決意するエルサ……。美しいハーモニーで、180度異なる心情を吐露する2人の歌声と表現力を堪能してほしい。
さらに戴冠式の朝や式の場面でかかるインスト音楽の美しさにもうっとり。アナが夜会で意気投合したハンス王子と歌う「とびら開けて」は、ロマンチックな歌詞なのにどこかコミカル。曲終わりでの王子によるプロポーズに即Yes！と返答する展開の速さにもびっくりだが、隠していた魔法の力が露呈してしまい、慌てて城を後にするエルサにも驚愕。
雪山へと逃げたエルサが歌う「レット・イット・ゴー」は、やはり本作の大きな見せ場だ。自らを抑圧から力強く解き放ちながら、氷の宮殿を建設するシーンは圧巻。どこか不安げでかげりのある表情だったエルサが、徐々に明るい顔となり、自信と元気に満ちあふれた姿に変身する様子がこの1曲にぎゅっと凝縮されているのは本当にスゴい！ 音域が広いだけでなく感情の振り幅も広いため、完璧に歌いこなすのが至難の業とインタビューでケネット本人も話してくれていたけれど、鳥肌もののパフォーマンスに拍手喝采してしまう。「The cold never bothered me anyway（少しも寒くないわ）」と歌唱し終わった直後の顔は、歌舞伎の見得を連想させられるくらいゾクっとするので、お見逃しなく。
エルサを追って雪山へ向かう道中、アナが出会ったキャラたちが歌う「トナカイのほうがずっといい」「あこがれの夏」「愛さえあれば」はどれも短い楽曲ながら、それぞれ味のある名曲で聴き応えたっぷり。さらに、ブロードウェイ・ミュージカル版からの「クリストフ・ララバイ」は、アナへの想いこそが愛の全てと語るナンバーも心に残る。心臓に受けたエルサの魔法で徐々に凍っていくアナへのララバイ（子守唄）なのだと思うと、切なくなってしまうほど。
物語の終盤は歌詞のない劇版（オーケストラ・スコア）で進行していく本作。「（クリストフ・ベックが手がけた）この美しい劇版をあますところなく演奏できるのも楽しみの1つ。観客の皆さんにも注目していただきたい」と、以前インタビューで指揮者・カーシーが話してくれたのにも納得の音色だった。
こうして全29曲が披露され、拍手喝采のうちに『アナと雪の女王』のパフォーマンスが終了。最後は観客も参加して「星に願いを」を日本語で歌う、毎年恒例のアンコールで幕を閉じた。この際スクリーンに映し出される、ディズニー・アニメーション映画からの特別映像は、文字通りお宝映像なので、（できるだけ）瞬きしないで見てほしい。ヴォーカリスト、オーケストラ・ジャパン、映像や照明、音響、そしてノリノリの観客たちが一体となっての相乗効果で、楽しく満ち足りた気分にどっぷり浸ることができるディズニー・オン・クラシック。25周年を迎える来年が今から楽しみで仕方ないけれど、年末までにもう1度、この演目が見たい！ 心からそう感じる極上のエンタテインメントだった。
『ディズニー・オン・クラシック ～まほうの夜の音楽会 2026』は、12月27日まで全国各地で開催。
『ディズニー・オン・クラシック ～まほうの夜の音楽会 2026』スケジュール
◆日程・会場
9月11日～13日／東京・文京シビックホール 大ホール
9月20日・21日／大阪・フェスティバルホール
9月22日／神奈川・カルッツかわさき（川崎市スポーツ・文化総合センター）
9月23日／茨城・水戸市民会館 グロービスホール
9月25日／新潟・新潟県民会館 大ホール
9月26日／栃木・宇都宮市文化会館 大ホール
9月27日／埼玉・鴻巣市文化センター（クレアこうのす）大ホール
10月2日／静岡・静岡市清水文化会館マリナート 大ホール
10月3日／愛知・愛知県芸術劇場 大ホール
10月4日／愛知・愛知県芸術劇場 大ホール ※ミステリアス＆ダーク・スペシャル
10月10日／大阪・フェニーチェ堺 大ホール ※ミステリアス＆ダーク・スペシャル
10月11日／兵庫・神戸国際会館こくさいホール
10月12日／京都・ロームシアター京都 メインホール
10月16日・17日／東京・東京国際フォーラム ホールA ※ミステリアス＆ダーク・スペシャル
10月17日・18日／東京・東京国際フォーラム ホールA
10月23日／富山・砺波市文化会館 大ホール
10月31日／北海道・札幌文化芸術劇場hitaru ※ミステリアス＆ダーク・スペシャル
11月1日／北海道・札幌市文化芸術劇場hitaru
11月6日／宮城・東京エレクトロンホール宮城
11月7日／山形・やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館） ※ミステリアス＆ダーク・スペシャル
11月8日／秋田・あきた芸術劇場ミルハス 大ホール
11月14日／岡山・倉敷市民会館
11月15日／広島・広島文化学園HBGホール（広島市文化交流会館） ※ミステリアス＆ダーク・スペシャル
11月20日／福岡・福岡シンフォニーホール（アクロス福岡） ※ミステリアス＆ダーク・スペシャル
11月21日／福岡・福岡シンフォニーホール（アクロス福岡）
11月22日／宮崎・都城市総合文化ホール 大ホール
11月23日／大分・iichikoグランシアタ
11月28日／沖縄・沖縄コンベンションセンター劇場棟
11月29日／沖縄・沖縄コンベンションセンター劇場棟 ※ミステリアス＆ダーク・スペシャル
12月5日／埼玉・所沢市民文化センター ミューズ アークホール ※スペシャル・コンサート
12月6日／東京・すみだトリフォニーホール 大ホール ※クリスマス・スペシャル
12月9日／東京・サントリーホール 大ホール ※スペシャル・コンサート
12月11日／神奈川・横浜みなとみらいホール 大ホール ※スペシャル・コンサート
12月12日／愛知・愛知県芸術劇場 大ホール ※クリスマス・スペシャル
12月13日／愛知・愛知県芸術劇場 大ホール ※ファイナル・コンサート
12月15日／群馬・高崎芸術劇場 大劇場 ※クリスマス・スペシャル
12月16日／千葉・市川市文化会館 大ホール
12月18日／大阪・フェスティバルホール ※クリスマス・スペシャル
12月19日／大阪・フェスティバルホール
12月20日／大阪・フェスティバルホール ※ファイナル・コンサート
12月22日／東京・J:COMホール八王子（八王子市民会館） ※クリスマス・スペシャル
12月24日／東京・東京国際フォーラム ホールＡ ※クリスマス・スペシャル
12月25日／東京・東京国際フォーラム ホールＡ ※ファイナル・コンサート
12月26日／埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール
12月27日／静岡・アクトシティ浜松 大ホール ※ファイナル・コンサート
◆東京ディズニーシー（R）人気水上ショー「ブラヴィッシーモ！」と感動の再会！
今年も例年通り2部構成の同コンサート。テーマに沿った楽曲をいろいろな作品から聴くことができる第1部だが、第2部が寒い場所が舞台の『アナと雪の女王』のため、「暖かいところが舞台の作品からの楽曲を」というのが今回のコンセプトとのこと。
トップバッターを飾るのは、『モアナと伝説の海2』より「Beyond（End Credit Version）」。暗いステージには、波音が響き、夜の海辺を思わせる演出。ライトに照らされた７人のヴォーカリストによる熱唱が光る。モアナの世界観たっぷりで、物語の舞台へと見事に誘う。ペンライトを使う場面もあったりと、冒頭からカッコいい、それでいて楽しい演出がさえる。またリードヴォーカルを務めるケネディ・マキャラスターが主人公の心境の変化を繊細に表現、ただ美しいだけではない歌声にグッとくるはず。
次は「愛が導く物語」と題して、4つのアニメーション作品から1曲ずつ披露される。『ミラベルと魔法だらけの家』より「本当のわたし」、『ライオン・キング2 シンバズ・プライド』より「愛の導き」、『ターザン』より「ストレンジャーズ・ライク・ミー」、『アラジン』より「ホール・ニュー・ワールド」というラインナップだ。男女間の愛にとどまらず自己愛、探究愛、家族愛、人類愛、ひいては地球愛まで想起させる振り幅の広い“ラブソング”たちだ。軽快なメロディーと歌声にワクワクさせらえたかと思えば、しっとりと聴かせるナンバーでホロっとし……。たった4曲でここまで楽しめるのは、演奏や歌唱力の高さはもちろんのこと、スクリーンに映し出される映像やスライドも大きく貢献していると言えそう。
さらにデュエットでは、愛し合うカップルに即座になりきって歌う（そこはもう完全に2人だけの世界）、ヴォーカリストたちの表現力の高さも特筆に値するだろう（お互いに照れがあったりすると、見ている観客にもそれが伝わって、一瞬で冷めてしまうものなので）。
第1部の最後は、東京ディズニーシーの人気アトラクションとして2004年～2010年まで開催された、芸術的な夜の水上ショー「ブラヴィッシーモ！」（エディット・バージョン）を演奏。プログラムでは、「“水の精”と“火の精”が出逢い、恋に落ちていく軌跡を、壮大なスケールで美しくも切なく描いた物語。音楽・映像・照明が織りなすディズニーの世界をお楽しみください」と紹介されている。正直なんのこっちゃ？とあまり期待していなかったが、スクリーンに映し出される、水上ショーの迫力ある映像と見事にマッチした音楽はホントに壮大で、美しいことこの上なし！ ここでもソリストとして美声をたっぷり披露するのは、マキャラスターだ。水の精として歌詞ではなく、ラララ、ハハハといったハミング的な歌唱だけで歌い上げてしまう姿に感動。透き通った声が、まるで楽器のように聴こえてくる不思議な感覚が湧き上がってきた。
いっぽう火の精の場面で大活躍するのは、オーケストラ・ジャパンのパーカッショニスト3名だ。一糸乱れず鳴り響く、力強いドラムのビートに心が熱くなること請け合い。ディズニーのアニメーション映画からの音楽とは大きく異なるけれど、生で楽しむ醍醐味が詰まった演目と言えるだろう。
◆『アナと雪の女王』の世界にどっぷり惹きこまれるパフォーマンスが圧巻！
20分の休憩を挟んでの第2部は、大ヒットアニメーション映画『アナと雪の女王』をフィーチャーしたプログラム。ほぼ全編の音楽が生演奏されるだけでなく、ブロードウェイ・ミュージカル版からのナンバー「クリストフ・ララバイ」も披露されるのも、ファンにはたまらないはずだ。
冒頭ではナビゲーターのささきフランチェスコが、指揮者のリチャード・カーシーを観客に紹介。昨年は健康上の理由でツアー序盤での降板を余儀なくされたが、元気にカムバック！ 療養中はファンからの応援メッセージが大きな励みになったと感謝し、日本全国を大好きな音楽、そして仲間と再び一緒に回ることができて幸せだと語る彼に、大きな拍手が贈られた。
お待ちかね『アナと雪の女王』は、このアニメーション映画のオープニング・シークエンスを忠実に再現した形でスタートする。最初は真っ黒だった舞台上のスクリーンに、ディズニーのお城の夜景と共に浮かび上がるDISNEYのロゴ、そして1928年公開の短編映画『蒸気船ウィリー』からのミッキーマウスの映像、さらには本作を象徴する雪や氷の結晶から原題の『FROZEN』が映し出され間に演奏されるナンバー「ヴェリィ」がもう鳥肌ものだ！ 「ナーナーナ・ヘイヤーナ….」（のように聞こえる）と7人のヴォーカリストとオーケストラのメンバーが声を合わせるメロディラインは、言葉は分からなくても神聖で美しいものがきっと感じ取れるはず。息つく間もなく次の楽曲「氷の心」が演奏されるころには、きっとアナ雪の世界にどっぷりハマっているだろう。
かわいらしいナンバー「雪だるまつくろう」で、いよいよ本作の主人公であるエルサとアナ姉妹が登場。2人が幼少時に魔法の雪遊びをするこのシーン、エルサ役のサミ・ケネットとアナ役のエリザベス・マンデルは、もちろん成人した女性だが、声は少女そのもの！ スクリーンの中ではしゃぐ、アニメーションのエルサとアナの声を生で聴くという、貴重な体験ができる。姉エルサの魔法の力のせいで妹アナの命が危険にさらされたことをきっかけに、引き裂かれてしまう姉妹。同じ城に暮らしながらも姉に会えなくなってしまったアナが歌う同曲は軽快でアップビートなのに、彼女が置かれた環境のせいで物悲しい響きに。アナは幼少期、少女期、10代と違った年齢で、計3回エルサのいる部屋のドアを叩きながら歌うことになるのだが、マンデルの年齢を演じ分ける力も必見必聴だ。
そしてエルサの女王戴冠（即位）式を目前に控えた姉妹が歌う「生まれてはじめて」のシーンも最高！ 長年閉ざされた城の門がついに開くと大喜びし、運命の出会いだってあるかも！と胸を躍らせるアナと、自分が持つ魔法の力が周囲に知られてしまうのを恐れながら、本当の感情を隠すために心を閉ざそうと決意するエルサ……。美しいハーモニーで、180度異なる心情を吐露する2人の歌声と表現力を堪能してほしい。
さらに戴冠式の朝や式の場面でかかるインスト音楽の美しさにもうっとり。アナが夜会で意気投合したハンス王子と歌う「とびら開けて」は、ロマンチックな歌詞なのにどこかコミカル。曲終わりでの王子によるプロポーズに即Yes！と返答する展開の速さにもびっくりだが、隠していた魔法の力が露呈してしまい、慌てて城を後にするエルサにも驚愕。
雪山へと逃げたエルサが歌う「レット・イット・ゴー」は、やはり本作の大きな見せ場だ。自らを抑圧から力強く解き放ちながら、氷の宮殿を建設するシーンは圧巻。どこか不安げでかげりのある表情だったエルサが、徐々に明るい顔となり、自信と元気に満ちあふれた姿に変身する様子がこの1曲にぎゅっと凝縮されているのは本当にスゴい！ 音域が広いだけでなく感情の振り幅も広いため、完璧に歌いこなすのが至難の業とインタビューでケネット本人も話してくれていたけれど、鳥肌もののパフォーマンスに拍手喝采してしまう。「The cold never bothered me anyway（少しも寒くないわ）」と歌唱し終わった直後の顔は、歌舞伎の見得を連想させられるくらいゾクっとするので、お見逃しなく。
エルサを追って雪山へ向かう道中、アナが出会ったキャラたちが歌う「トナカイのほうがずっといい」「あこがれの夏」「愛さえあれば」はどれも短い楽曲ながら、それぞれ味のある名曲で聴き応えたっぷり。さらに、ブロードウェイ・ミュージカル版からの「クリストフ・ララバイ」は、アナへの想いこそが愛の全てと語るナンバーも心に残る。心臓に受けたエルサの魔法で徐々に凍っていくアナへのララバイ（子守唄）なのだと思うと、切なくなってしまうほど。
物語の終盤は歌詞のない劇版（オーケストラ・スコア）で進行していく本作。「（クリストフ・ベックが手がけた）この美しい劇版をあますところなく演奏できるのも楽しみの1つ。観客の皆さんにも注目していただきたい」と、以前インタビューで指揮者・カーシーが話してくれたのにも納得の音色だった。
こうして全29曲が披露され、拍手喝采のうちに『アナと雪の女王』のパフォーマンスが終了。最後は観客も参加して「星に願いを」を日本語で歌う、毎年恒例のアンコールで幕を閉じた。この際スクリーンに映し出される、ディズニー・アニメーション映画からの特別映像は、文字通りお宝映像なので、（できるだけ）瞬きしないで見てほしい。ヴォーカリスト、オーケストラ・ジャパン、映像や照明、音響、そしてノリノリの観客たちが一体となっての相乗効果で、楽しく満ち足りた気分にどっぷり浸ることができるディズニー・オン・クラシック。25周年を迎える来年が今から楽しみで仕方ないけれど、年末までにもう1度、この演目が見たい！ 心からそう感じる極上のエンタテインメントだった。
『ディズニー・オン・クラシック ～まほうの夜の音楽会 2026』は、12月27日まで全国各地で開催。
『ディズニー・オン・クラシック ～まほうの夜の音楽会 2026』スケジュール
◆日程・会場
9月11日～13日／東京・文京シビックホール 大ホール
9月20日・21日／大阪・フェスティバルホール
9月22日／神奈川・カルッツかわさき（川崎市スポーツ・文化総合センター）
9月23日／茨城・水戸市民会館 グロービスホール
9月25日／新潟・新潟県民会館 大ホール
9月26日／栃木・宇都宮市文化会館 大ホール
9月27日／埼玉・鴻巣市文化センター（クレアこうのす）大ホール
10月2日／静岡・静岡市清水文化会館マリナート 大ホール
10月3日／愛知・愛知県芸術劇場 大ホール
10月4日／愛知・愛知県芸術劇場 大ホール ※ミステリアス＆ダーク・スペシャル
10月10日／大阪・フェニーチェ堺 大ホール ※ミステリアス＆ダーク・スペシャル
10月11日／兵庫・神戸国際会館こくさいホール
10月12日／京都・ロームシアター京都 メインホール
10月16日・17日／東京・東京国際フォーラム ホールA ※ミステリアス＆ダーク・スペシャル
10月17日・18日／東京・東京国際フォーラム ホールA
10月23日／富山・砺波市文化会館 大ホール
10月31日／北海道・札幌文化芸術劇場hitaru ※ミステリアス＆ダーク・スペシャル
11月1日／北海道・札幌市文化芸術劇場hitaru
11月6日／宮城・東京エレクトロンホール宮城
11月7日／山形・やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館） ※ミステリアス＆ダーク・スペシャル
11月8日／秋田・あきた芸術劇場ミルハス 大ホール
11月14日／岡山・倉敷市民会館
11月15日／広島・広島文化学園HBGホール（広島市文化交流会館） ※ミステリアス＆ダーク・スペシャル
11月20日／福岡・福岡シンフォニーホール（アクロス福岡） ※ミステリアス＆ダーク・スペシャル
11月21日／福岡・福岡シンフォニーホール（アクロス福岡）
11月22日／宮崎・都城市総合文化ホール 大ホール
11月23日／大分・iichikoグランシアタ
11月28日／沖縄・沖縄コンベンションセンター劇場棟
11月29日／沖縄・沖縄コンベンションセンター劇場棟 ※ミステリアス＆ダーク・スペシャル
12月5日／埼玉・所沢市民文化センター ミューズ アークホール ※スペシャル・コンサート
12月6日／東京・すみだトリフォニーホール 大ホール ※クリスマス・スペシャル
12月9日／東京・サントリーホール 大ホール ※スペシャル・コンサート
12月11日／神奈川・横浜みなとみらいホール 大ホール ※スペシャル・コンサート
12月12日／愛知・愛知県芸術劇場 大ホール ※クリスマス・スペシャル
12月13日／愛知・愛知県芸術劇場 大ホール ※ファイナル・コンサート
12月15日／群馬・高崎芸術劇場 大劇場 ※クリスマス・スペシャル
12月16日／千葉・市川市文化会館 大ホール
12月18日／大阪・フェスティバルホール ※クリスマス・スペシャル
12月19日／大阪・フェスティバルホール
12月20日／大阪・フェスティバルホール ※ファイナル・コンサート
12月22日／東京・J:COMホール八王子（八王子市民会館） ※クリスマス・スペシャル
12月24日／東京・東京国際フォーラム ホールＡ ※クリスマス・スペシャル
12月25日／東京・東京国際フォーラム ホールＡ ※ファイナル・コンサート
12月26日／埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール
12月27日／静岡・アクトシティ浜松 大ホール ※ファイナル・コンサート