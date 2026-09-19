佐久間宣行YouTubeでブレイクしたピュアすぎる美女、ビキニ姿ではしゃぐ姿も デジタル写真集
『SPA!デジタル写真集 森脇梨々夏「ピュアが止まらない」』が発売中。このたび誌面カットが公開された。
【写真】ピュアすぎる美女、服着ているのに色っぽい！ 最新グラビア
森脇梨々夏は、2002年兵庫県生まれ。「ミスマガジン2023」ベスト16に選出される。YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」の企画で話題となり、「DRAW♡ME」としてアイドルデビューも果たした。
「佐久間宣行のNOBROCK TV」で話題を集め、ついに夢のアイドルデビューまで飾った森脇梨々夏。今回は、海辺の街で暮らす彼女と、のんびり共同生活を体験！ “存在が”ピュアすぎる！”と世代を超えて支持を集める森脇梨々夏の、奇跡の純度を体感できる。
水風船を腕いっぱいに持ちながら、笑顔を見せるカットが表紙に採用されており、ビキニ姿ではしゃぐ様子が続いていく。大きな浮き輪にすぽっと入り、両手を天に向けて楽しむ姿も収められている。元気いっぱいな光景を見ているだけで、読者はパワーをもらえてしまう。
一転して彼シャツ姿となった森脇梨々夏が、大人びた表情と溢れ出る色気を放出⁉ シャツ越しに透けるグリーン柄のビキニで、刺激的なカットも収録されている。一方でラストページを飾るのは、ピンクの紐ビキニ姿のまま弾ける笑顔を見せて、“ピュアが止まらない”！
今大注目の森脇梨々夏のグラビア写真集から、ぜひ元気をチャージしてもらいたい！
【写真】ピュアすぎる美女、服着ているのに色っぽい！ 最新グラビア
森脇梨々夏は、2002年兵庫県生まれ。「ミスマガジン2023」ベスト16に選出される。YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」の企画で話題となり、「DRAW♡ME」としてアイドルデビューも果たした。
「佐久間宣行のNOBROCK TV」で話題を集め、ついに夢のアイドルデビューまで飾った森脇梨々夏。今回は、海辺の街で暮らす彼女と、のんびり共同生活を体験！ “存在が”ピュアすぎる！”と世代を超えて支持を集める森脇梨々夏の、奇跡の純度を体感できる。
一転して彼シャツ姿となった森脇梨々夏が、大人びた表情と溢れ出る色気を放出⁉ シャツ越しに透けるグリーン柄のビキニで、刺激的なカットも収録されている。一方でラストページを飾るのは、ピンクの紐ビキニ姿のまま弾ける笑顔を見せて、“ピュアが止まらない”！
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