芦田愛菜が自閉スペクトラム症の主人公演じる『南田南弁護士は天才肌』ポスター完成＆ティザー映像初解禁
芦田愛菜が主演を務める10月19日スタートのドラマ『南田南弁護士は天才肌』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）より、ポスタービジュアルと予告映像が解禁された。主題歌はmuqueの書き下ろし楽曲「いいんじゃない」に決まった。
【動画】『南田南弁護士は天才肌』予告映像
本作は、自閉スペクトラム症の新人弁護士が社会という大海原へと乗り出し、さまざまな壁にぶつかりながらも、独自の視点とひらめきで数々の難題に挑むハートフル法廷ドラマ。同僚や友人、家族とのつながりを通して、弁護士として、そして一人の人間として成長していく姿を温かく描く。
原作は、2022年に韓国で放送され、Netflixでの配信後に世界的な大ヒットを記録したドラマ『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』。日本版リメークとなる本作は、芦田が主人公・南田南を演じるほか、南が初めて恋心を抱く同僚・船井湊人役を高橋文哉、南の父・誠役を角田晃広が務める。なお、Netflixでの世界配信も決定している。
ポスタービジュアルは、通勤する人々の中をドキドキやワクワクを胸に歩く南（芦田）と、その周りを南の大好きなクジラたちが囲む印象的な一枚に。また、南に優しい笑顔を向ける湊人（高橋）と、どこか誇らしく見守るようなまなざしを向ける誠（角田）の姿も描かれ、何気ない日常の中にある温かな関係性や、本作ならではのやわらかな世界観が表現されている。
デザインを手掛けたのは、幅広いジャンルでビジュアル制作を行う株式会社NIVANの金森理恵。同枠ドラマとしては4年ぶりに手掛ける作品となる。そして、作品の象徴的なモチーフとなるクジラのイラストはシシヤマザキが担当した。さらに、シシヤマザキはオープニング映像も担当している。
本編映像をたっぷり盛り込んだ予告映像は、「上から読んでも下から読んでも南田南」とユニークな自己紹介をする南をはじめ、彼女を取り巻く個性豊かなキャラクターが次々に登場。社会に飛び出した南が、厳しい言葉を受けたり、壁にぶつかったりしながらも、さまざまな人々と関わりながら懸命に仕事と向き合う様子が映し出される。
さらに、南らしい素直な言葉や愛らしい表情、独自の感性も随所にちりばめられており、ひたむきに奮闘する姿が描かれる。人と人とのつながりがもたらすぬくもりも感じられる映像となっている。
muqueが連続ドラマの主題歌を担当するのは本作が初。muqueは「そもそも『ハンデ』ってなんなんだろう。人はみんな違うし、誰かのことを全部わかることなんてできないけど、人と出会ったり、傷ついたり、大切にされたりする中で、自分のことが少しずつわかっていくのかもしれないなと思いました。そんなことを考えながら、この曲を作りました」としている。
ドラマ『南田南弁護士は天才肌』は、カンテレ・フジテレビ系にて10月19日より毎週月曜22時放送（初回15分拡大）。
＜コメント全文＞
＜金森理恵＞
キャッチコピーでもある「不思議で美しい世界」を表現するため、作品全体の空気感にこだわりました。朝の澄んだ空気や柔らかな光、少しひんやりとした、まるで水の中にいるような透明感のある淡いブルーの世界を表現できればと考えました。そんな明るく澄み切った朝の中で、キラキラと輝く瞳をした南がとても印象的なビジュアルに仕上がったと思います。また、シシヤマザキさんが描かれたクジラたちはとても優しく、素敵なインパクトを与えています。描かれているのは何気ない日常のワンシーンですが、その中にある美しさを感じていただけたらうれしいです。
＜シシヤマザキ＞
南さんの所作や息遣いが伝わるよう、今回アニメーション全体を絵の具で描きました。みんな自分が思っているよりもずっと大きく豊かに想像を膨らませて何か変化を起こせるんだ、という希望をこのお話からもらえます。海の生物たちがその象徴のようで、ポスター含め今回紙に筆をおいていく作業に私自身とても癒されました。
＜muque＞
『南田南弁護士は天才肌』の主題歌にmuqueを選んでいただき、ありがとうございます。今回muqueにとって初めてのドラマ主題歌であり、今までで一番時間をかけて向き合った曲でもあります。このドラマでは、自閉スペクトラム症の主人公・南田南が、自分の強みや特技を活かして弁護士として生きていく姿を見て、いろんなことを考えさせられました。誰にだって自分のやりたいことや、こうありたいという気持ちがある。でも、立場や周りの目を気にして、自分の気持ちを抑えることもある。そもそも「ハンデ」ってなんなんだろう。人はみんな違うし、誰かのことを全部わかることなんてできないけど、人と出会ったり、傷ついたり、大切にされたりする中で、自分のことが少しずつわかっていくのかもしれないなと思いました。そんなことを考えながら、この曲を作りました。
【動画】『南田南弁護士は天才肌』予告映像
本作は、自閉スペクトラム症の新人弁護士が社会という大海原へと乗り出し、さまざまな壁にぶつかりながらも、独自の視点とひらめきで数々の難題に挑むハートフル法廷ドラマ。同僚や友人、家族とのつながりを通して、弁護士として、そして一人の人間として成長していく姿を温かく描く。
ポスタービジュアルは、通勤する人々の中をドキドキやワクワクを胸に歩く南（芦田）と、その周りを南の大好きなクジラたちが囲む印象的な一枚に。また、南に優しい笑顔を向ける湊人（高橋）と、どこか誇らしく見守るようなまなざしを向ける誠（角田）の姿も描かれ、何気ない日常の中にある温かな関係性や、本作ならではのやわらかな世界観が表現されている。
デザインを手掛けたのは、幅広いジャンルでビジュアル制作を行う株式会社NIVANの金森理恵。同枠ドラマとしては4年ぶりに手掛ける作品となる。そして、作品の象徴的なモチーフとなるクジラのイラストはシシヤマザキが担当した。さらに、シシヤマザキはオープニング映像も担当している。
本編映像をたっぷり盛り込んだ予告映像は、「上から読んでも下から読んでも南田南」とユニークな自己紹介をする南をはじめ、彼女を取り巻く個性豊かなキャラクターが次々に登場。社会に飛び出した南が、厳しい言葉を受けたり、壁にぶつかったりしながらも、さまざまな人々と関わりながら懸命に仕事と向き合う様子が映し出される。
さらに、南らしい素直な言葉や愛らしい表情、独自の感性も随所にちりばめられており、ひたむきに奮闘する姿が描かれる。人と人とのつながりがもたらすぬくもりも感じられる映像となっている。
muqueが連続ドラマの主題歌を担当するのは本作が初。muqueは「そもそも『ハンデ』ってなんなんだろう。人はみんな違うし、誰かのことを全部わかることなんてできないけど、人と出会ったり、傷ついたり、大切にされたりする中で、自分のことが少しずつわかっていくのかもしれないなと思いました。そんなことを考えながら、この曲を作りました」としている。
ドラマ『南田南弁護士は天才肌』は、カンテレ・フジテレビ系にて10月19日より毎週月曜22時放送（初回15分拡大）。
＜コメント全文＞
＜金森理恵＞
キャッチコピーでもある「不思議で美しい世界」を表現するため、作品全体の空気感にこだわりました。朝の澄んだ空気や柔らかな光、少しひんやりとした、まるで水の中にいるような透明感のある淡いブルーの世界を表現できればと考えました。そんな明るく澄み切った朝の中で、キラキラと輝く瞳をした南がとても印象的なビジュアルに仕上がったと思います。また、シシヤマザキさんが描かれたクジラたちはとても優しく、素敵なインパクトを与えています。描かれているのは何気ない日常のワンシーンですが、その中にある美しさを感じていただけたらうれしいです。
＜シシヤマザキ＞
南さんの所作や息遣いが伝わるよう、今回アニメーション全体を絵の具で描きました。みんな自分が思っているよりもずっと大きく豊かに想像を膨らませて何か変化を起こせるんだ、という希望をこのお話からもらえます。海の生物たちがその象徴のようで、ポスター含め今回紙に筆をおいていく作業に私自身とても癒されました。
＜muque＞
『南田南弁護士は天才肌』の主題歌にmuqueを選んでいただき、ありがとうございます。今回muqueにとって初めてのドラマ主題歌であり、今までで一番時間をかけて向き合った曲でもあります。このドラマでは、自閉スペクトラム症の主人公・南田南が、自分の強みや特技を活かして弁護士として生きていく姿を見て、いろんなことを考えさせられました。誰にだって自分のやりたいことや、こうありたいという気持ちがある。でも、立場や周りの目を気にして、自分の気持ちを抑えることもある。そもそも「ハンデ」ってなんなんだろう。人はみんな違うし、誰かのことを全部わかることなんてできないけど、人と出会ったり、傷ついたり、大切にされたりする中で、自分のことが少しずつわかっていくのかもしれないなと思いました。そんなことを考えながら、この曲を作りました。