「フェイクニュースにはうんざり」トランプ大統領がCNNなど3メディアをホワイトハウスから“締め出し”宣言　CNNは猛反発

アメリカのトランプ大統領は、CNNなど3つのメディアについてホワイトハウスでの取材を禁止すると明らかにしました。

トランプ大統領は18日、自身のSNSにCNN、MSNOW（旧MSNBC）、それに政治メディアPOLITICOについて、「直ちにホワイトハウスから締め出す」と明らかにしました。

その理由について、「大統領や政権、アメリカについて、作り話やうそを報じ続けることが許されるべきではない」などと主張しました。

トランプ大統領：

フェイクニュースを読んだり見たりすることには、本当にうんざりしています。

トランプ氏は記者団に対し、今回の判断は特定の記事がきっかけではなく、「この2年間に報じられた記事の積み重ねだ」と説明しました。

また、締め出しの範囲について、「できる限り広くする」と述べ、ほかのメディアも対象に加える可能性を示しました。

これに対しCNNは声明で、「政府による妨害や干渉を受けずに報道する権利は、憲法で保障されている」と反発し、実際に禁止措置が取られれば、「憲法で保障された権利への違法な侵害にあたる」としています。

一方、対象となった3社の記者は、18日夕方の時点でもホワイトハウスの敷地内で取材を続けていて、締め出しがどのように実施されるのかは明らかになっていません。