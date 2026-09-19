『VIVANT』前半戦の熱を後半戦へ！ 飯田Pが語るさまざまな仕掛けと「大きなサプライズ」
10月4日21時より日曜劇場『VIVANT』（TBS系／毎週日曜21時）の第19話（第2シーズン第9話）が放送。いよいよ別班員奪還に向けて動き出した乃木たち最強チーム。作戦決行したところで前半戦ラストとなる第18話が幕を閉じた。飯田和孝プロデューサーに撮影の裏話や反響について語ってくれた。
【写真】新庄、生きてた!! チョッキーも大喜び！
飯田Pは「ここまで前半戦をご覧になっていただき、本当にありがとうございます。SNSでの反応や、コメント、グッズ、配信、派生コンテンツへの参加熱、地方への熱などなど、改めて視聴者の皆さまの、これまでにない熱を体感しております。制作スタッフとして、こんな幸せなことはありません。改めて、スタッフ、キャスト一同心より感謝申し上げます」と感謝を述べる。
続けて「この第2シーズンは、視聴者の皆さまにVIVANTをより身近に感じてもらいたいと思い、さまざまな施策を行ってきました。ネタバレ列車をはじめとする放送開始前施策、サントリーさんをはじめとするさまざまな企業コラボを放送開始後に行い、『手にとれるVIVANT』をお届け、今後も新たなコラボレーションを続々と展開していきます」と今後の展開について言及した。
「そして、ついに、『体感できるVIVANT』の集大成とも言える、『VIVANT IMMERSIVE MISSION』が9月16日より始まりました。登場人物の声で指示を受け、時に怒られたりしながらミッションを行い、適正診断を受けます。僕も先日体感しましたが、どうやら僕は別班には向いていないことが判明しました（笑）。また、ミッションもさることながら、実際に撮影で使用し、キャストたちが演じたセットがそのまま移設され、来場者の皆さまはその中で体感できるというのも見どころ。美術品も多数展示されていて、是非、TBS美術のアート力を見てもらいたいです」と『VIVANT IMMERSIVE MISSION』についてアピール。
「ちなみにこのイベントのクリエイティブを担当している『かまちかや』さんとは、昨年3月に知人を介して初めてお会いし、その時に見せていただいた企画書に、既にIMMERSIVE MISSIONの原型がありました。ちょうど同会場でのイベントを企画していたTBSのライブエンタ事業部との融合が実現し、今回のイベントを担当していただくに至ったのですが、皆様心底VIVANT愛に溢れていて、そんな方々が起点となったイベントだからこその丁寧さ、心が通った演出を皆さまには感じていただけると思っています。是非、この休止期間に、ご来場いただければ、後半戦により一層没入できるのではと思っております」と続けた。
「また、明日9月20日からU‐NEXTで配信する、『VIVANT THE ORIGIN STORY』のチンギス編も必見です。ノゴーンベキの孤児院で育ったというエピソードは第1シーズンで明かされていましたが、その時代の物語になります。そして、後半戦とも密接につながるエピソードも含まれているので、是非見ていただき、後半戦につなげていただけたらと思っています！」と『VIVANT THE ORIGIN STORY』についてもコメント。
「さらにさらに、本日9月19日から新宿・三角広場で開催されている、TBSスポーツとのコラボイベントもおすすめです！ 子どもさんも楽しめる宝探しなども用意されているので、シルバーウィークの予定を決めかねている皆さまは是非、足を運んでみてください！」とメッセージを寄せた。
最後に「改めまして、VIVANTを愛してくださっているみなさまに、感謝の気持ちをお伝えしたいです。そして是非、後半戦もお付き合いいただければ嬉しく思います！ 11月8日の最終回まで残り6回ですが、感情がジェットコースターの様にうねりながら、前半戦よりも大きなサプライズが5回くらいあります（笑）」と明かし、「改めて、この期間にさまざまな施策を体感していただき、10月4日よる9時、またテレビの前でお会いできれば嬉しく思います！ それまでは、ノコルさんがTBSスペシャルアンバサダーをつとめる『アジア大会 愛知・名古屋』をお楽しみください！」と言葉を寄せた。
日曜劇場『VIVANT』第19話は、TBS系にて10月4日21時放送。
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飯田Pは「ここまで前半戦をご覧になっていただき、本当にありがとうございます。SNSでの反応や、コメント、グッズ、配信、派生コンテンツへの参加熱、地方への熱などなど、改めて視聴者の皆さまの、これまでにない熱を体感しております。制作スタッフとして、こんな幸せなことはありません。改めて、スタッフ、キャスト一同心より感謝申し上げます」と感謝を述べる。
「そして、ついに、『体感できるVIVANT』の集大成とも言える、『VIVANT IMMERSIVE MISSION』が9月16日より始まりました。登場人物の声で指示を受け、時に怒られたりしながらミッションを行い、適正診断を受けます。僕も先日体感しましたが、どうやら僕は別班には向いていないことが判明しました（笑）。また、ミッションもさることながら、実際に撮影で使用し、キャストたちが演じたセットがそのまま移設され、来場者の皆さまはその中で体感できるというのも見どころ。美術品も多数展示されていて、是非、TBS美術のアート力を見てもらいたいです」と『VIVANT IMMERSIVE MISSION』についてアピール。
「ちなみにこのイベントのクリエイティブを担当している『かまちかや』さんとは、昨年3月に知人を介して初めてお会いし、その時に見せていただいた企画書に、既にIMMERSIVE MISSIONの原型がありました。ちょうど同会場でのイベントを企画していたTBSのライブエンタ事業部との融合が実現し、今回のイベントを担当していただくに至ったのですが、皆様心底VIVANT愛に溢れていて、そんな方々が起点となったイベントだからこその丁寧さ、心が通った演出を皆さまには感じていただけると思っています。是非、この休止期間に、ご来場いただければ、後半戦により一層没入できるのではと思っております」と続けた。
「また、明日9月20日からU‐NEXTで配信する、『VIVANT THE ORIGIN STORY』のチンギス編も必見です。ノゴーンベキの孤児院で育ったというエピソードは第1シーズンで明かされていましたが、その時代の物語になります。そして、後半戦とも密接につながるエピソードも含まれているので、是非見ていただき、後半戦につなげていただけたらと思っています！」と『VIVANT THE ORIGIN STORY』についてもコメント。
「さらにさらに、本日9月19日から新宿・三角広場で開催されている、TBSスポーツとのコラボイベントもおすすめです！ 子どもさんも楽しめる宝探しなども用意されているので、シルバーウィークの予定を決めかねている皆さまは是非、足を運んでみてください！」とメッセージを寄せた。
最後に「改めまして、VIVANTを愛してくださっているみなさまに、感謝の気持ちをお伝えしたいです。そして是非、後半戦もお付き合いいただければ嬉しく思います！ 11月8日の最終回まで残り6回ですが、感情がジェットコースターの様にうねりながら、前半戦よりも大きなサプライズが5回くらいあります（笑）」と明かし、「改めて、この期間にさまざまな施策を体感していただき、10月4日よる9時、またテレビの前でお会いできれば嬉しく思います！ それまでは、ノコルさんがTBSスペシャルアンバサダーをつとめる『アジア大会 愛知・名古屋』をお楽しみください！」と言葉を寄せた。
日曜劇場『VIVANT』第19話は、TBS系にて10月4日21時放送。