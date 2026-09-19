来週の『風、薫る』“りん”見上愛と“直美”上坂樹里、恵風看護婦会に懐かしい人々を招く
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜～土曜8時ほか）の最終週「道標（みちしるべ）」が9月21日～9月25日に放送される。
【写真】恵風看護婦会にやってきた今井（古川雄大）『風、薫る』第126回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第126回（9月21日放送）あらすじ
看護婦試験が近づく中、りんと直美は恵風看護婦会に特別講師として今井（古川雄大）とトメ（原嶋凛）を迎える。ツヤ（東野絢香）、セツ（村上穂乃佳）たちの熱心な姿を見た今井は授業が終わった後、りんに話しかける。ある日、直美は柳生（中村倫也）の元を訪ねて…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜～土曜8時ほか放送。
【写真】恵風看護婦会にやってきた今井（古川雄大）『風、薫る』第126回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第126回（9月21日放送）あらすじ
看護婦試験が近づく中、りんと直美は恵風看護婦会に特別講師として今井（古川雄大）とトメ（原嶋凛）を迎える。ツヤ（東野絢香）、セツ（村上穂乃佳）たちの熱心な姿を見た今井は授業が終わった後、りんに話しかける。ある日、直美は柳生（中村倫也）の元を訪ねて…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜～土曜8時ほか放送。