ゼンデイヤ＆ニコール・キッドマン＆セレーナ・ゴメス…セレブの美麗ドレス姿を振り返り＜第78回エミー賞＞
第78回エミー賞授賞式が現地時間9月14日、ロサンゼルスで開催され、テレビの世界で活躍するセレブが来場。9年ぶりの参加となったニコール・キッドマンや、トム・ホランドとの結婚でも話題のゼンデイヤらが、美しいドレス姿を見せた。
【写真】＜第78回エミー賞＞ニコール・キッドマンらセレブの美麗ドレス姿を振り返り！
Apple TV＋のドラマシリーズ『マーゴのマネートラブル』で、9年ぶりにエミー賞授賞式に登場したニコールは、アンバサダーを務めるシャネルの白いミディ丈ドレスをチョイス。胸元にはシルククレープやシルクオーガンジー、ラフィアを重ねて作られた花飾りが46個あしらわれ、ラフにまとめたヘアスタイルと相まって、都会的な雰囲気を醸し出した。ジュエリーとシューズもシャネルで統一し、手元にはヴィンテージのオメガを添えた。
ドラマ『ユーフォリア／EUPHORIA』で主演女優賞にノミネートされていたゼンデイヤは、夫のトム・ホランドと来場。シルバーのスパンコールをあしらったプラダの透け感あるカスタムドレスに、ロレックスのウォッチとミキモトのダイヤモンドリング、イヤリングを合わせ、シックなピクシーカットを披露した。
主演兼製作総指揮を務める『マーダーズ・イン・ビルディング』がコメディ部門作品賞にノミネートされていたセレーナ・ゴメスは、黄金のスパンコールが神々しい、ルイ・ヴィトンのカスタムドレスを着用。黒髪をウェービーにスタイリングし、ティファニーのジュエリーでさらなる輝きを添えた。
また、2月に亡くなった『ホーム・アローン』の母親役で知られるキャサリン・オハラさんを追悼するため授賞式に参加したマコーレー・カルキンは、ガブリエラ・ハーストによるアイボリーのスーツを着用。オスカー・デ・ラ・レンタのブルーのドレスをまとった恋人のブレンダ・ソングとともに、レッドカーペットに姿を見せた。
『マーゴのマネートラブル』のエル・ファニングは、ラルフ ローレンによるジェイドグリーンのドレスを着用。一方、プレゼンターを務めたフローレンス・ピューは、ラベンダーカラーのチュールをあしらったマックスマーラのドレスに、ブルガリのハイジュエリーを合わせた。
【写真】＜第78回エミー賞＞ニコール・キッドマンらセレブの美麗ドレス姿を振り返り！
Apple TV＋のドラマシリーズ『マーゴのマネートラブル』で、9年ぶりにエミー賞授賞式に登場したニコールは、アンバサダーを務めるシャネルの白いミディ丈ドレスをチョイス。胸元にはシルククレープやシルクオーガンジー、ラフィアを重ねて作られた花飾りが46個あしらわれ、ラフにまとめたヘアスタイルと相まって、都会的な雰囲気を醸し出した。ジュエリーとシューズもシャネルで統一し、手元にはヴィンテージのオメガを添えた。
主演兼製作総指揮を務める『マーダーズ・イン・ビルディング』がコメディ部門作品賞にノミネートされていたセレーナ・ゴメスは、黄金のスパンコールが神々しい、ルイ・ヴィトンのカスタムドレスを着用。黒髪をウェービーにスタイリングし、ティファニーのジュエリーでさらなる輝きを添えた。
また、2月に亡くなった『ホーム・アローン』の母親役で知られるキャサリン・オハラさんを追悼するため授賞式に参加したマコーレー・カルキンは、ガブリエラ・ハーストによるアイボリーのスーツを着用。オスカー・デ・ラ・レンタのブルーのドレスをまとった恋人のブレンダ・ソングとともに、レッドカーペットに姿を見せた。
『マーゴのマネートラブル』のエル・ファニングは、ラルフ ローレンによるジェイドグリーンのドレスを着用。一方、プレゼンターを務めたフローレンス・ピューは、ラベンダーカラーのチュールをあしらったマックスマーラのドレスに、ブルガリのハイジュエリーを合わせた。