足長っ！ 高校野球CMで話題の美女20歳、美脚あらわミニスカ姿に反響
タレントの宝持沙那が18日にinstagramを更新し、ショートパンツ姿のかわいらしいオフショットを披露。ほれぼれするようなスタイルに、ファンから「スタイル良すぎる」「爽やか過ぎます」といった反響が寄せられた。
【写真】高校野球CMで話題の美女20歳が「スタイル抜群」 足長っ！ 美脚ショットイッキ見
宝持は「食欲の秋が近づいてきてるね～」「さつまいものスイーツには目がないです」「シルバーウィークはどう過ごされますか？」とつづりながら、ベージュのミニスカート姿のポートレートを公開している。
自慢の長い脚が映えるショットに、コメント欄に「めちゃかわいい」「スタイル良くて可愛いね」「今日も素敵な美脚メッチャかわいいです～」などの声が集まっている。
■宝持沙那（ほうもつ さな）
2006年1月10日生まれの20歳。大阪府出身。2022年2月に芸能界入り。2023年には、第105回全国高校野球選手権記念大会CMに出演。マネジャー役を演じ脚光を浴びた。Instagramではこれまでにも自慢の長い脚が映えるショートパンツ姿を度々披露し、ファンを喜ばせている。
引用：「宝持沙那」Instagram（@homotsusana）
【写真】高校野球CMで話題の美女20歳が「スタイル抜群」 足長っ！ 美脚ショットイッキ見
宝持は「食欲の秋が近づいてきてるね～」「さつまいものスイーツには目がないです」「シルバーウィークはどう過ごされますか？」とつづりながら、ベージュのミニスカート姿のポートレートを公開している。
■宝持沙那（ほうもつ さな）
2006年1月10日生まれの20歳。大阪府出身。2022年2月に芸能界入り。2023年には、第105回全国高校野球選手権記念大会CMに出演。マネジャー役を演じ脚光を浴びた。Instagramではこれまでにも自慢の長い脚が映えるショートパンツ姿を度々披露し、ファンを喜ばせている。
引用：「宝持沙那」Instagram（@homotsusana）