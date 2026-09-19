アメリカのトランプ大統領は「CNNテレビ」など自身に批判的なアメリカメディア3社について、「ホワイトハウスから排除する」と表明しました。

トランプ大統領は18日、SNSに投稿し、ニュース専門テレビの「CNNテレビ」と「MS NOW」、政治ニュースサイトの「ポリティコ」の3社について、「ホワイトハウスから排除する」と書き込みました。「即時発効する」としています。

具体的な措置については説明していませんが、ホワイトハウスでの取材を拒否するものとみられます。

トランプ氏は「排除」の理由について、3社が「継続的に『フェイクニュース』を流し続けている」と説明していて、3社がトランプ氏に批判的な報道を行ったことが理由とみられます。

トランプ氏は「他のフェイクニュースメディアも続くだろう」と書き込んでいて、自身に批判的な他のメディアにも同様の措置をとる考えを示しました。

ブルームバーグ通信は今回のトランプ氏の表明について、報道の自由や言論の自由を保障する「憲法修正第1条の根幹を揺るがすものだ」と伝えています。