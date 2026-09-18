貸切ホールでの家族葬が実際の金額よりも安くできるかのようにテレビCMで宣伝したとして、消費者庁は18日、葬儀業などを行う会社に対し、景品表示法違反で措置命令を出しました。

今回、措置命令を受けたのは、「小さな森の家」と称した貸切ホールでの家族葬を提供する株式会社金宝堂です。

消費者庁によると、金宝堂はテレビCMで「1日1組 貸切ホール」「選べるホールがこんなに」と表示したうえで、「家族葬10.45万円～(税込)」などと宣伝していましたが、10万4500円でおこなえるのは、遺体の搬送や火葬をおこなう「直葬プラン」であり、貸切ホールを利用した家族葬をおこなうには、原則として30万8000円以上の費用が必要だったということです。

このCMは去年3月から5月の間に700回以上放映されたということで、消費者庁は景品表示法違反(有利誤認)にあたるとして、再発防止などを求める措置命令を出しました。

金宝堂は消費者庁に対し、「今回の措置命令を真摯に受け止め、再発防止につとめてまいります」とコメントしているということです。

消費者庁 は、 家族 葬に係る 相談 ・苦情が昨年度はおよそ170件寄せられたとして、消費者に対し、葬儀会社から見積書をとるなどしてから冷静に契約を結んでほしいと呼びかけています。