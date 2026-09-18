阿部寛、最新ビジュアルの“激痩せ”姿に反響「VIVANTの野崎とは正反対」「別人のよう」
【モデルプレス＝2026/09/18】俳優の阿部寛が2026年9月18日、映画「ハッピーリスト」（2027年2月5日公開）で主演を務めることが発表された。あわせて、メインビジュアルと特報映像が解禁され、阿部の姿に注目が集まっている。
【写真】阿部寛「別人のよう」と話題の“激痩せ”姿
本作で阿部は精神科病院での長い入院生活から40年ぶりに社会へでた59歳・江川太郎を演じる。公開されたメインビジュアルには、白髪交じりで無精ヒゲを生やし、頬がこけ、やせ細った阿部の姿が映っている。
現在放送中の日曜劇場「VIVANT」の番宣やイベントに出演した際に阿部は減量しているような姿が話題になっていたが、映画「ハッピーリスト」のメインビジュアルが公開されると「激痩せはこの役作りだったのか！」「あまりにも痩せていて心配した…」「VIVANTの拷問の影響じゃないよね？良かった」と安心の声が寄せられている。
また、「別人のように見える」「命がけの役作り凄すぎ」「VIVANTの野崎とは正反対の役柄なのに違和感ない」「予告だけで泣けそう」と称賛の声も寄せたれている。
本作では、精神科病院での長い入院生活から40年ぶりに社会へでた《人生の新人》59歳・江川太郎（阿部）と、夢も目標も持てずにいる区役所の福祉課で働く《人生の迷子》24歳・岬幸太（永瀬廉）という年齢も境遇も違う二人が“やりたいことリスト”を通じて、人生を再出発する姿が描かれる。 ひとつまたひとつと、太郎の「やりたいことリスト」に挑んでいく、二人のコミカルな掛け合いは、観る者を陽だまりのようなあたたかな温もりで包みこむ。明日へ踏み出す勇気を届ける《かつてない友情と希望の物語》が誕生した。 （modelpress編集部）
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【写真】阿部寛「別人のよう」と話題の“激痩せ”姿
◆阿部寛「ハッピーリスト」主演で激痩せの役作り
本作で阿部は精神科病院での長い入院生活から40年ぶりに社会へでた59歳・江川太郎を演じる。公開されたメインビジュアルには、白髪交じりで無精ヒゲを生やし、頬がこけ、やせ細った阿部の姿が映っている。
また、「別人のように見える」「命がけの役作り凄すぎ」「VIVANTの野崎とは正反対の役柄なのに違和感ない」「予告だけで泣けそう」と称賛の声も寄せたれている。
◆阿部寛主演映画「ハッピーリスト」
本作では、精神科病院での長い入院生活から40年ぶりに社会へでた《人生の新人》59歳・江川太郎（阿部）と、夢も目標も持てずにいる区役所の福祉課で働く《人生の迷子》24歳・岬幸太（永瀬廉）という年齢も境遇も違う二人が“やりたいことリスト”を通じて、人生を再出発する姿が描かれる。 ひとつまたひとつと、太郎の「やりたいことリスト」に挑んでいく、二人のコミカルな掛け合いは、観る者を陽だまりのようなあたたかな温もりで包みこむ。明日へ踏み出す勇気を届ける《かつてない友情と希望の物語》が誕生した。 （modelpress編集部）
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