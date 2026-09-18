「個人口座への不適正な資金流出」J２札幌が異例の発表…関係会社の前代表が解任。「誠に遺憾」
J２の北海道コンサドーレ札幌は９月18日、クラブの運営会社が筆頭株主を務める関係会社「株式会社まちのミライ」において、前代表取締役による不正行為が判明したと発表した。
クラブは「関係会社（株式会社まちのミライ）における前代表取締役の解任および新体制の発足について」と題した声明を発表。同社前代表取締役の菅井研氏個人による「不適切かつ不明瞭な資金流出等」ならびに、それに伴う財務状況の悪化が判明したとの報告を受けたという。
調査では、菅井氏の個人口座への不適正な資金流出に加え、同氏に起因する財務基盤の毀損などが確認されたとしている。なお、札幌側は「本件は、同氏個人の行為によるものであり、当社の役員および従業員が関与した事実はございません」と説明している。
これを受け、同日午前10時から開催された「株式会社まちのミライ」の臨時株主総会で、菅井氏を代表取締役および取締役から解任する決議が可決された。その後の取締役会では、本間哲平氏が後任の代表取締役に就任したという。
札幌は今回の事態について「誠に遺憾」とし、ファン・サポーターやパートナー企業、自治体関係者らに謝罪。そのうえで、「同社が行う菅井氏に対する民事・刑事上の法的措置を含む厳正な対応につきましては、当社としても必要な協力を行ってまいります」と表明した。
また、新体制のもとで進められるガバナンスの刷新や事業再建についても、筆頭株主として協力する方針を示している。
一方で、今回の問題はあくまで「株式会社まちのミライ」で発生した事案だと強調。「現時点において、当社の事業運営および北海道コンサドーレ札幌のクラブ運営に直接の影響はございません」と説明している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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クラブは「関係会社（株式会社まちのミライ）における前代表取締役の解任および新体制の発足について」と題した声明を発表。同社前代表取締役の菅井研氏個人による「不適切かつ不明瞭な資金流出等」ならびに、それに伴う財務状況の悪化が判明したとの報告を受けたという。
これを受け、同日午前10時から開催された「株式会社まちのミライ」の臨時株主総会で、菅井氏を代表取締役および取締役から解任する決議が可決された。その後の取締役会では、本間哲平氏が後任の代表取締役に就任したという。
札幌は今回の事態について「誠に遺憾」とし、ファン・サポーターやパートナー企業、自治体関係者らに謝罪。そのうえで、「同社が行う菅井氏に対する民事・刑事上の法的措置を含む厳正な対応につきましては、当社としても必要な協力を行ってまいります」と表明した。
また、新体制のもとで進められるガバナンスの刷新や事業再建についても、筆頭株主として協力する方針を示している。
一方で、今回の問題はあくまで「株式会社まちのミライ」で発生した事案だと強調。「現時点において、当社の事業運営および北海道コンサドーレ札幌のクラブ運営に直接の影響はございません」と説明している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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