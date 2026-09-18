浜崎あゆみ47歳、肩出しショーパンルック 「かわいすぎる！」「スタイルいい」と絶賛の声
歌手の浜崎あゆみが18日までにInstagramを更新。美スタイルが際立つ姿を披露すると、ファンから称賛の声が集まった。
【写真】浜崎あゆみ47歳の肩出しショーパン姿 他タイトなタンクトップ姿にも反響（17枚）
現在コンサートツアー中で、8月28日にSGC HALL ARIAKEでの公演を終えた浜崎。観覧に来た歌手の浦田直也とのオフショットをInstagramに投稿した。
複数公開されている写真には、ショート丈のデニムパンツに、ほっそりとした上半身をあらわにしたチューブトップ姿が収められている。
引き締まったウエストや、美しい肌があらわな写真に、ファンからは「美しい」「かわいすぎる！」「美女だ」などの反響が寄せられた。
引用：「浜崎あゆみ」Instagram（@a.you）
【写真】浜崎あゆみ47歳の肩出しショーパン姿 他タイトなタンクトップ姿にも反響（17枚）
現在コンサートツアー中で、8月28日にSGC HALL ARIAKEでの公演を終えた浜崎。観覧に来た歌手の浦田直也とのオフショットをInstagramに投稿した。
複数公開されている写真には、ショート丈のデニムパンツに、ほっそりとした上半身をあらわにしたチューブトップ姿が収められている。
引き締まったウエストや、美しい肌があらわな写真に、ファンからは「美しい」「かわいすぎる！」「美女だ」などの反響が寄せられた。
引用：「浜崎あゆみ」Instagram（@a.you）