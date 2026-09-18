“日本一美しいドラマー”大野真依、タイトなミニ丈キャミ姿が「美しい」「スタイル抜群」 フォロワー130万
ガールズバンド「きみとバンド」のドラム、リーダーの大野真依が17日までにXを更新。スタイルの美しさが際立つ姿を披露した。
【写真】“日本一美しいドラマー”が「スタイル抜群」 水着姿にも驚きの声（5枚）
グラビア写真集のクラウドファンディング支援額が、日本一の2300万円超え、SNS総フォロワーは130万人以上、また、SNS上で“日本一美しいドラマー”と呼ばれ注目を集めている大野。
普段から、さまざまな格好をSNSに投稿しているが、この日は沖縄限定のライブ衣装を披露。チェリー柄のピンクのミニ丈キャミソールにショートパンツを合わせた夏らしい装いで、ファンからは「美しい」「生足魅惑のマーメイドすぎる」「マジで最高に綺麗でカワイイかったよ～」「スタイル抜群」などの声が集まっている。
引用：「大野真依」X（@maixx102419）、Instagram（@mai__24_）
【写真】“日本一美しいドラマー”が「スタイル抜群」 水着姿にも驚きの声（5枚）
グラビア写真集のクラウドファンディング支援額が、日本一の2300万円超え、SNS総フォロワーは130万人以上、また、SNS上で“日本一美しいドラマー”と呼ばれ注目を集めている大野。
普段から、さまざまな格好をSNSに投稿しているが、この日は沖縄限定のライブ衣装を披露。チェリー柄のピンクのミニ丈キャミソールにショートパンツを合わせた夏らしい装いで、ファンからは「美しい」「生足魅惑のマーメイドすぎる」「マジで最高に綺麗でカワイイかったよ～」「スタイル抜群」などの声が集まっている。
引用：「大野真依」X（@maixx102419）、Instagram（@mai__24_）