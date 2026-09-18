『劇場版ダーウィンが来た！』MISIA「ガムシャラ」を使用したSPムービー到着 マヌルネコの赤ちゃん写真も
NHKの人気自然ドキュメンタリー番組『ダーウィンが来た！』の映画化第6弾『劇場版ダーウィンが来た！世界のネコのなかまたち』より、映画の本編映像と組み合わせたスペシャルムービーが到着。追加の場面写真も解禁された。
【動画】MISIAによるEDテーマ「ガムシャラ」と本編映像を組み合わせたスペシャルムービー
放送20周年の節目に公開となる本作の主役は、不動の人気を誇るネコ科動物たち。ライオン、チーター、マヌルネコなど、地球上に生きる神秘の生物ネコの仲間たちの“最強でかわいすぎる”生態に迫る。
また、7年間にわたり番組の次回紹介を担当してきた「マヌ～ルのゆうべ」のおなじみキャラクターも映画初登場する。
番組放送開始20年を迎える節目に合わせて書き下ろされ、本作『劇場版ダーウィンが来た！世界のネコのなかまたち』のエンディングテーマに決定しているMISIA「ガムシャラ」。自ら参加した対馬でのロケを通じて彼女が感じた、“我武者羅”に生きる生きものたちの命の輝きと、未知の世界へ踏み出す高揚感を届けたいという想いが込められているこの曲が、本日9月18日に配信開始となる。
スペシャルムービーでは本作に登場する砂漠で生きるライオン、マヌルネコなど、地球に息づく神秘のネコ科動物たちが次々と姿を現し、歌詞の「追いかけて 追いかけて」に合わせて主役のひとつであるチーターが疾走する姿が描かれている。本編映像がふんだんに織り込まれ、厳しい自然の中で“我武者羅”に生きるネコ科動物たちの生き様が音楽によってよりドラマチックに、観る者の胸に迫る映像となっている。
追加の場面写真では、マヌルネコの赤ちゃん、ツシマヤマネコ、サーバル、ピューマの親子、そして砂漠を歩く“幻のライオン”など、多彩なネコ科動物たちの貴重な姿が切り取られている。
『劇場版ダーウィンが来た！世界のネコのなかまたち』は10月2日全国公開。
【動画】MISIAによるEDテーマ「ガムシャラ」と本編映像を組み合わせたスペシャルムービー
放送20周年の節目に公開となる本作の主役は、不動の人気を誇るネコ科動物たち。ライオン、チーター、マヌルネコなど、地球上に生きる神秘の生物ネコの仲間たちの“最強でかわいすぎる”生態に迫る。
番組放送開始20年を迎える節目に合わせて書き下ろされ、本作『劇場版ダーウィンが来た！世界のネコのなかまたち』のエンディングテーマに決定しているMISIA「ガムシャラ」。自ら参加した対馬でのロケを通じて彼女が感じた、“我武者羅”に生きる生きものたちの命の輝きと、未知の世界へ踏み出す高揚感を届けたいという想いが込められているこの曲が、本日9月18日に配信開始となる。
スペシャルムービーでは本作に登場する砂漠で生きるライオン、マヌルネコなど、地球に息づく神秘のネコ科動物たちが次々と姿を現し、歌詞の「追いかけて 追いかけて」に合わせて主役のひとつであるチーターが疾走する姿が描かれている。本編映像がふんだんに織り込まれ、厳しい自然の中で“我武者羅”に生きるネコ科動物たちの生き様が音楽によってよりドラマチックに、観る者の胸に迫る映像となっている。
追加の場面写真では、マヌルネコの赤ちゃん、ツシマヤマネコ、サーバル、ピューマの親子、そして砂漠を歩く“幻のライオン”など、多彩なネコ科動物たちの貴重な姿が切り取られている。
『劇場版ダーウィンが来た！世界のネコのなかまたち』は10月2日全国公開。