『ガールズ＆パンツァー 最終章』第5話、公開前夜に第1～4話＋最新話を一挙上映する前夜祭開催！
アニメ『ガールズ＆パンツァー』シリーズ最新作『ガールズ＆パンツァー 最終章』第5話の公開に先駆け、『最終章』第1話～第4話の一挙上映に加え、第5話をいち早く鑑賞できる“前夜祭”上映の開催が決定した。
【写真】『ガールズ＆パンツァー 最終章』第5話・前夜祭特典のミニ色紙
2012年10月にTVシリーズ（全12話）の放送を開始した完全オリジナルアニメ『ガールズ＆パンツァー』。「戦車道」が華道や茶道と並ぶ乙女のたしなみとして親しまれる世界を舞台に、女子高生たちが「戦車道」に青春を懸ける唯一無二の世界観と、個性豊かなキャラクターたちが織りなすハートフルなドラマで人気を博し、2014年にはOVA、2015年には『ガールズ＆パンツァー 劇場版』が公開。興行収入25億円を突破する大ヒットを記録した。
監督を『Another』『侵略！イカ娘』の水島努、全話の脚本を『けいおん！』『聖闘士星矢Ω』の吉田玲子、キャラクター原案を『ストライクウィッチーズ』の島田フミカネが務めるなど、強力なスタッフ陣が集結したハートフル・タンク・ストーリーだ。
2017年よりスタートした最新シリーズ『ガールズ＆パンツァー 最終章』は、これまでに第1話から第4話までが上映され、長年にわたり多くのファンに愛され続けている。
そしてこのたび、最新作『ガールズ＆パンツァー 最終章』第5話が、2026年10月9日より公開される。本作は通常上映に加え、これまでも実施されてきたDolby Atmos（R）、4DX（R）、MX4D、さらに「ガールズ＆パンツァー」シリーズ初となるDolby Cinema（R）を含む、全5形態で上映される。
大洗女子学園と聖グロリアーナ女学院による、ついに迎える“宿命の決勝戦”への期待が高まる中、公開前日の10月8日には、『最終章』第1話～第4話の一挙上映に加え、第5話をいち早く鑑賞できる“前夜祭”上映の開催が決定した。来場者には、水島努＆杉本功の前夜祭記念描き下ろしミニ色紙（全1種）と、キャラクター原案・島田フミカネ描き下ろしミニ色紙（全3種／ランダム配布）が配布される。
さらに、本作の上映を記念した舞台挨拶付き上映も開催。10月10日・11日・17日・18日の4日間にわたり、東京・茨城・神奈川・愛知・大阪の劇場をキャスト陣が巡る。また、10月10日に新宿バルト9で行われる舞台挨拶の模様は、全国の劇場へ生中継される。
あわせて、第1週から第3週までの来場者特典も一挙解禁。第1週（10月9～15日）は、キャラクター原案・島田フミカネ描き下ろしミニ色紙（全3種／ランダム配布）、第2週（10月16～22日）は、キャラクターデザイン・総作画監督の杉本功描き下ろしポストカード（全3種／ランダム配布）、第3週（10月23～29日）は、複製原画・大洗女子Ver.（全4種／ランダム配布）がプレゼントされる。
アニメ映画『ガールズ＆パンツァー 最終章』第5話は10月9日公開。
【写真】『ガールズ＆パンツァー 最終章』第5話・前夜祭特典のミニ色紙
2012年10月にTVシリーズ（全12話）の放送を開始した完全オリジナルアニメ『ガールズ＆パンツァー』。「戦車道」が華道や茶道と並ぶ乙女のたしなみとして親しまれる世界を舞台に、女子高生たちが「戦車道」に青春を懸ける唯一無二の世界観と、個性豊かなキャラクターたちが織りなすハートフルなドラマで人気を博し、2014年にはOVA、2015年には『ガールズ＆パンツァー 劇場版』が公開。興行収入25億円を突破する大ヒットを記録した。
2017年よりスタートした最新シリーズ『ガールズ＆パンツァー 最終章』は、これまでに第1話から第4話までが上映され、長年にわたり多くのファンに愛され続けている。
そしてこのたび、最新作『ガールズ＆パンツァー 最終章』第5話が、2026年10月9日より公開される。本作は通常上映に加え、これまでも実施されてきたDolby Atmos（R）、4DX（R）、MX4D、さらに「ガールズ＆パンツァー」シリーズ初となるDolby Cinema（R）を含む、全5形態で上映される。
大洗女子学園と聖グロリアーナ女学院による、ついに迎える“宿命の決勝戦”への期待が高まる中、公開前日の10月8日には、『最終章』第1話～第4話の一挙上映に加え、第5話をいち早く鑑賞できる“前夜祭”上映の開催が決定した。来場者には、水島努＆杉本功の前夜祭記念描き下ろしミニ色紙（全1種）と、キャラクター原案・島田フミカネ描き下ろしミニ色紙（全3種／ランダム配布）が配布される。
さらに、本作の上映を記念した舞台挨拶付き上映も開催。10月10日・11日・17日・18日の4日間にわたり、東京・茨城・神奈川・愛知・大阪の劇場をキャスト陣が巡る。また、10月10日に新宿バルト9で行われる舞台挨拶の模様は、全国の劇場へ生中継される。
あわせて、第1週から第3週までの来場者特典も一挙解禁。第1週（10月9～15日）は、キャラクター原案・島田フミカネ描き下ろしミニ色紙（全3種／ランダム配布）、第2週（10月16～22日）は、キャラクターデザイン・総作画監督の杉本功描き下ろしポストカード（全3種／ランダム配布）、第3週（10月23～29日）は、複製原画・大洗女子Ver.（全4種／ランダム配布）がプレゼントされる。
アニメ映画『ガールズ＆パンツァー 最終章』第5話は10月9日公開。