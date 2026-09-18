芹那41歳、“背中ざっくり”真っ赤なドレス姿に「美しすぎる」「スタイル抜群」ファン驚き
アイドルグループ・SDN48の元メンバーでタレントの芹那が、18日までにXを更新。真っ赤なミニ丈ドレス姿を公開した。
【写真】芹那41歳がプロポーション抜群！ 純白ミニドレス、大胆な水着ショットも（7枚）
芹那は、女性アイドルグループSDN48の第一期生として活動し、グループ卒業後はバラエティ番組やドラマで活躍。近年はYouTubeやアイドルプロデュース業など活動の幅を広げている。
この日は、東京で行われたアイドルイベント『冠Fes-カンフェス-～納涼祭～』に出演したことを報告。背中がざっくりと開いたミニ丈の真っ赤なドレス姿を披露した。
そんな芹那の姿にファンからは、「セクシーやないかい」「超絶めっちゃきれい」「美しすぎる」「まじ美脚」など驚きの声が寄せられている。
引用：「芹那」X（@serina_serinko）、Instagram（＠serinaofficia）
【写真】芹那41歳がプロポーション抜群！ 純白ミニドレス、大胆な水着ショットも（7枚）
芹那は、女性アイドルグループSDN48の第一期生として活動し、グループ卒業後はバラエティ番組やドラマで活躍。近年はYouTubeやアイドルプロデュース業など活動の幅を広げている。
この日は、東京で行われたアイドルイベント『冠Fes-カンフェス-～納涼祭～』に出演したことを報告。背中がざっくりと開いたミニ丈の真っ赤なドレス姿を披露した。
そんな芹那の姿にファンからは、「セクシーやないかい」「超絶めっちゃきれい」「美しすぎる」「まじ美脚」など驚きの声が寄せられている。
引用：「芹那」X（@serina_serinko）、Instagram（＠serinaofficia）