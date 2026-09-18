青井実『5時に夢中！』10月から金曜MCに就任「精一杯務めさせていただきます」
フリーアナウンサーの青井実が、10月2日より情報番組『5時に夢中！』（TOKYO MX／毎週月～金曜17時）の新・金曜MCに就任。9月25日には同番組にゲスト出演し、現・金曜MCの垣花正と引き継ぎを行う。
【写真】マツコら『5時に夢中！』メンバーに青井実が加入
本番組は、「平日夕方の大人の秘密基地テレビ」と題し、3面記事から政治まで、格好つけないコメンテーターが生放送で聖域なく語るトークバラエティー。
新・金曜MC就任にあたり、青井は「まさか自分がMCとしてこの番組に参加させて頂けるとは、とても光栄に感じております」とコメント。
続けて「これまではニュースや報道の現場で『正しく伝える』ということを大切にしてきました。この番組では、その『正しさ』だけでは割り切れない世の中の面白さや人間の本音の部分を、笑いに変えながら皆さまにお伝えしていきたいと思っております。皆様に長年愛され続けた『5時に夢中！』の名を汚す事なく、精一杯務めさせていただきます。嘘なし・本音の60分一本勝負、どうぞ宜しくお願い致します」と意気込みを寄せている。
『5時に夢中！』は、TOKYO MXにて毎週月～金曜17時放送。
【写真】マツコら『5時に夢中！』メンバーに青井実が加入
本番組は、「平日夕方の大人の秘密基地テレビ」と題し、3面記事から政治まで、格好つけないコメンテーターが生放送で聖域なく語るトークバラエティー。
新・金曜MC就任にあたり、青井は「まさか自分がMCとしてこの番組に参加させて頂けるとは、とても光栄に感じております」とコメント。
『5時に夢中！』は、TOKYO MXにて毎週月～金曜17時放送。