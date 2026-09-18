ヨンア40歳、妊娠で24kg増に苦悩「良い自分が崩れていくのを感じた」
ABEMAのオリジナルバラエティ番組『エイジレスボーイズ』#3が17日、放送された。年齢を感じさせない芸能人の日常に迫る密着企画「エイジレスピープル」では、40歳となった現在もトップモデルとして活躍するヨンアに密着した。
【写真】ヨンアの“美の秘密”
『エイジレスボーイズ』は、「いくつになっても老けない」「本当にその年齢！？」と思ってしまう“年齢不詳な人”＝“エイジレスな人”たちに注目し、その「老けない秘密」を探っていく“アンチエイジングバラエティ”。MCを務めるのは、令和の美のカリスマとして注目を集めるヘア＆メイクアップアーティスト・小田切ヒロ、美容男子芸人・レインボーの池田直人、そして美を学びたいアイドル・Aぇ! groupの小島健。美容のプロ、美容オタク芸人、美容初心者アイドルという、それぞれ異なる知識レベルの3人が集い、コアな美容層からライト層まで幅広く楽しめる内容を届ける。
9歳の息子を育てるシングルマザーとして多忙な日々を送るヨンアだが、食卓で「私は炭水化物でできているんで」と語り、朝からお米を欠かさない食生活を明かす。これにスタジオの池田は「えー！ 意外っすね」「なぜだ！」と驚がくのあまり絶叫。一方、小田切は「40歳からの美容は我慢をしない」と持論を語り、ヨンアの無理な制約を作らない姿勢を絶賛した。
また、ヨンアが向かったのは週1回通っているというニューヨーク発祥のエクササイズ「ジャイロトニック」。妊娠中に24kg太った経験を振り返ったヨンアは、「産んだあとの体力とハリ感は全然違くて、良い自分が崩れていくのを
感じて始めました」と経緯を語り、しなやかな体型をキープするための努力を明かした。
さらに、移動中の車内でヨンアが無意識に行っていた口輪筋をほぐす“顔ストレッチ”に対し、小田切は「これが無意識でできるっていうのが素晴らしい」「ストレスなく自然とできるからこそ、美の勝ち組」と称賛。その後、月に一度の特別美容としてヘッドスパサロンで頭皮ケアを受ける姿に「頭皮ケアをしているのにお顔がどんどんキレイになってない？」「トータルビューティーをちゃんとやっている。さすが美の勝ち組」と、自宅でのセルフケア紹介では、ヨンアが愛用する“小顔リフトバンド”に注目し「私が持っているやつよりも上質。さすが美の勝ち組だわ！」と感嘆のあまり「美の勝ち組」を連呼。小島が思わず「それなんなんすか、毎回」とツッコミを入れる場面もあった。
そのほか、密着では「日本の方は知らない方が多いかも」と語るヨンア絶賛の美容グルメや、「かっさと共に生きています！」と断言するほど“かっさ好き”なヨンアのセルフケア方法などが紹介された。
“エイジレスな人たち”の「老けない秘密」をさまざまな角度から探るオリジナルバラエティ番組『エイジレスボーイズ』#3はABEMAにて無料配信中。
【写真】ヨンアの“美の秘密”
『エイジレスボーイズ』は、「いくつになっても老けない」「本当にその年齢！？」と思ってしまう“年齢不詳な人”＝“エイジレスな人”たちに注目し、その「老けない秘密」を探っていく“アンチエイジングバラエティ”。MCを務めるのは、令和の美のカリスマとして注目を集めるヘア＆メイクアップアーティスト・小田切ヒロ、美容男子芸人・レインボーの池田直人、そして美を学びたいアイドル・Aぇ! groupの小島健。美容のプロ、美容オタク芸人、美容初心者アイドルという、それぞれ異なる知識レベルの3人が集い、コアな美容層からライト層まで幅広く楽しめる内容を届ける。
また、ヨンアが向かったのは週1回通っているというニューヨーク発祥のエクササイズ「ジャイロトニック」。妊娠中に24kg太った経験を振り返ったヨンアは、「産んだあとの体力とハリ感は全然違くて、良い自分が崩れていくのを
感じて始めました」と経緯を語り、しなやかな体型をキープするための努力を明かした。
さらに、移動中の車内でヨンアが無意識に行っていた口輪筋をほぐす“顔ストレッチ”に対し、小田切は「これが無意識でできるっていうのが素晴らしい」「ストレスなく自然とできるからこそ、美の勝ち組」と称賛。その後、月に一度の特別美容としてヘッドスパサロンで頭皮ケアを受ける姿に「頭皮ケアをしているのにお顔がどんどんキレイになってない？」「トータルビューティーをちゃんとやっている。さすが美の勝ち組」と、自宅でのセルフケア紹介では、ヨンアが愛用する“小顔リフトバンド”に注目し「私が持っているやつよりも上質。さすが美の勝ち組だわ！」と感嘆のあまり「美の勝ち組」を連呼。小島が思わず「それなんなんすか、毎回」とツッコミを入れる場面もあった。
そのほか、密着では「日本の方は知らない方が多いかも」と語るヨンア絶賛の美容グルメや、「かっさと共に生きています！」と断言するほど“かっさ好き”なヨンアのセルフケア方法などが紹介された。
“エイジレスな人たち”の「老けない秘密」をさまざまな角度から探るオリジナルバラエティ番組『エイジレスボーイズ』#3はABEMAにて無料配信中。