有村架純＆石田ひかり、“滑稽”なオダギリジョーを絶賛「笑いが止まらなかった」
俳優の有村架純、石田ひかり、姫野花春がトリプル主演を務める映画『さとこはいつも』初日舞台あいさつが18日、都内で行われ、主演の3人をはじめ、オダギリジョー、沖田修一監督が登壇した。
【写真】レースの衣装が華やか！かわいい有村架純
本作は、長編映画デビュー20周年を迎えた沖田修一監督による完全オリジナル作品。年齢も育った環境も異なる、同じ「さとこ」という名前を持つ3人の女性が、自分の人生を物語として書き始めたことから交差していく姿を描く。
初めての恋を持て余し、妄想を膨らませていく中学3年生、15歳の中井聡子（姫野）。不倫も仕事もスランプ気味で迷走する、映画配給会社勤務の35歳、西田沙都子（有村）。子育てが一段落し、久しぶりに得た自分の時間のなかで夢に目覚める55歳、飯島里子（石田）。それぞれが恋や仕事、夢に悩みながら、自分自身の物語を歩み始める。
この日は、それぞれが劇中のお気に入りの場面を紹介。石田は、有村演じる沙都子と6年にわたり不倫関係にある村本（オダギリ）が、ある出来事の後に「そそくさと逃げ帰っていく」場面を挙げ、「後ろ姿、大好きですね。なんか帽子を被って逃げるように帰っていって。素晴らしかったです」と絶賛した。
さらに村本について「本当に無責任でずるい男なんですけど、でもやっぱり『充電がない』っていうところも笑っちゃうし。本当に憎めないですよね、どこまでも」と評した。
有村も、オダギリとの共演シーンでは笑いをこらえるのに必死だったそう。「カットがかからないその間も、大体の役者さんたちはお芝居をつなげようとするんですけど、あんまり『つなげないと』ということでもなく、多分ご自身から出てくるものがきっとあるのかな」とオダギリの芝居を振り返った。
続けて「オダギリさんがそこで、わーって慌ててる姿が本当に村本として滑稽で面白くて」と言い、「私は倒れながら、どうしたって笑ってしまいそうになるところを、必死で映らない角度にしてみたりとか、なんとか映らないようにしてましたね」と笑った。
これを受け、オダギリは「毎回、監督のリアクションを結構見てるんですけど、沖田さんは現場のアドリブをどちらかというと欲しがっちゃう人なんじゃないかなと思って」と分析。「なかなかカットをかけないし、だからやり続けるしかなくなっちゃう」と撮影の裏側を明かしていた。
【写真】レースの衣装が華やか！かわいい有村架純
本作は、長編映画デビュー20周年を迎えた沖田修一監督による完全オリジナル作品。年齢も育った環境も異なる、同じ「さとこ」という名前を持つ3人の女性が、自分の人生を物語として書き始めたことから交差していく姿を描く。
この日は、それぞれが劇中のお気に入りの場面を紹介。石田は、有村演じる沙都子と6年にわたり不倫関係にある村本（オダギリ）が、ある出来事の後に「そそくさと逃げ帰っていく」場面を挙げ、「後ろ姿、大好きですね。なんか帽子を被って逃げるように帰っていって。素晴らしかったです」と絶賛した。
さらに村本について「本当に無責任でずるい男なんですけど、でもやっぱり『充電がない』っていうところも笑っちゃうし。本当に憎めないですよね、どこまでも」と評した。
有村も、オダギリとの共演シーンでは笑いをこらえるのに必死だったそう。「カットがかからないその間も、大体の役者さんたちはお芝居をつなげようとするんですけど、あんまり『つなげないと』ということでもなく、多分ご自身から出てくるものがきっとあるのかな」とオダギリの芝居を振り返った。
続けて「オダギリさんがそこで、わーって慌ててる姿が本当に村本として滑稽で面白くて」と言い、「私は倒れながら、どうしたって笑ってしまいそうになるところを、必死で映らない角度にしてみたりとか、なんとか映らないようにしてましたね」と笑った。
これを受け、オダギリは「毎回、監督のリアクションを結構見てるんですけど、沖田さんは現場のアドリブをどちらかというと欲しがっちゃう人なんじゃないかなと思って」と分析。「なかなかカットをかけないし、だからやり続けるしかなくなっちゃう」と撮影の裏側を明かしていた。