萩原利久、金髪を披露 英マンチェスターで撮影した3rd写真集＆27年カレンダー同時発売
俳優・萩原利久が、自身3冊目となる写真集『萩原利久 3rd写真集「C」』を、シンコーミュージック・エンタテイメントより12月16日に発売。同日に2027年版のカレンダー『RIKU HAGIWARA 2027 CALENDAR』も、同日発売されることが発表された。
【写真】イギリスの街に映える金髪の萩原利久！ 『萩原利久 3rd写真集「C」』表紙＆特典カット
本作は、本人が日頃から熱く応援するイングランド・プレミアリーグのサッカーチーム「マンチェスター・シティ」の拠点・マンチェスターにてオール海外ロケを敢行。エティハド・スタジアム周辺やシティ・ファンが集うパブなどでは、笑顔もまぶしい等身大の姿を、キャッスルフィールドやピーターズスクエア、ヒートン・パークなど、イギリスの街並みを堪能できる数々の名所では、ガラリと雰囲気を変え、大人の色気を感じさせる佇まいを切り取った。異国の地に映える萩原の金髪姿も印象的だ。
写真集は各ショップ別アクスタ付セット（6050円／税込）も登場。また今後、3rd写真集「C」発売記念イベントも予定。詳細は、追って発表される。さらに、メイキングDVDを付属した『3rd写真集「C」』＜限定版＞も来春発売予定だ。
2027年版のカレンダーは、マンチェスターで撮影した写真を、大判のA2サイズで楽しめる仕様となっている。写真集・カレンダーともに、27歳の今だからこそ見せる表情を詰め込んだ、充実のラインナップとなった。
「RIKU HAGIWARA 2027 CALENDAR」発売を記念して、トークイベント／オンラインイベントの開催が決定。12月19日にHMV・オンライン1on1トークイベント、2027年1月9日にTOWER RECORDS・トークイベントを予定している。特設サイトにて期間内に対象商品を購入者の中から、抽選で当選者をイベント招待する。詳細は特設ページにて。
『萩原利久 3rd写真集「C」』、『RIKU HAGIWARA 2027 CALENDAR』は、いずれもシンコーミュージック・エンタテイメントより12月16日発売。価格は3rd写真集が3850円、カレンダーが3000円（いずれも税込）。
各ショップ購入特典は以下の通り。
＜購入特典内容＞
■3rd写真集「C」購入特典
・TopCoat Online Shop：直筆サイン入り（写真集：250名様、写真集＋アクリルスタンド：250名様／抽選）／TopCoat Online Shop Ver.カバー／生写真（ランダム3種）
・写真集＋TopCoat版アクスタ付セット 6050円（税込）
・TOWER RECORDS：A5判ビジュアルカード（TOWER RECORDS Ver.写真）、写真集＋TOWER RECORDS版アクスタ付セット 6050円（税込）
・HMV：A5判ビジュアルカード（HMV Ver.写真）、写真集＋HMV版アクスタ付セット 6050円（税込）
・紀伊國屋書店：A5判ビジュアルカード（紀伊國屋Ver.写真）
・セブンネット：A5判ビジュアルカード（セブンネットVer.写真）
・CD JAPAN：A5判ビジュアルカード（CD JAPAN Ver.写真）
※「A5判ビジュアルカード」は各社別Ver.の写真
■RIKU HAGIWARA 2027 CALENDAR 購入特典
・TopCoat Online Shop：直筆サイン入り（500名様／抽選）／TopCoat Online Shop Ver.カバー／生写真（ランダム3種）
・TOWER RECORDS：ポストカード（TOWER RECORDS Ver.写真）
・HMV：ポストカード（HMV Ver.写真）
・紀伊國屋書店：ポストカード（紀伊國屋Ver.写真）
・CD JAPAN：ポストカード（CD JAPAN Ver.写真）
※「ポストカード」は各社別Ver.の写真
【写真】イギリスの街に映える金髪の萩原利久！ 『萩原利久 3rd写真集「C」』表紙＆特典カット
本作は、本人が日頃から熱く応援するイングランド・プレミアリーグのサッカーチーム「マンチェスター・シティ」の拠点・マンチェスターにてオール海外ロケを敢行。エティハド・スタジアム周辺やシティ・ファンが集うパブなどでは、笑顔もまぶしい等身大の姿を、キャッスルフィールドやピーターズスクエア、ヒートン・パークなど、イギリスの街並みを堪能できる数々の名所では、ガラリと雰囲気を変え、大人の色気を感じさせる佇まいを切り取った。異国の地に映える萩原の金髪姿も印象的だ。
2027年版のカレンダーは、マンチェスターで撮影した写真を、大判のA2サイズで楽しめる仕様となっている。写真集・カレンダーともに、27歳の今だからこそ見せる表情を詰め込んだ、充実のラインナップとなった。
「RIKU HAGIWARA 2027 CALENDAR」発売を記念して、トークイベント／オンラインイベントの開催が決定。12月19日にHMV・オンライン1on1トークイベント、2027年1月9日にTOWER RECORDS・トークイベントを予定している。特設サイトにて期間内に対象商品を購入者の中から、抽選で当選者をイベント招待する。詳細は特設ページにて。
『萩原利久 3rd写真集「C」』、『RIKU HAGIWARA 2027 CALENDAR』は、いずれもシンコーミュージック・エンタテイメントより12月16日発売。価格は3rd写真集が3850円、カレンダーが3000円（いずれも税込）。
各ショップ購入特典は以下の通り。
＜購入特典内容＞
■3rd写真集「C」購入特典
・TopCoat Online Shop：直筆サイン入り（写真集：250名様、写真集＋アクリルスタンド：250名様／抽選）／TopCoat Online Shop Ver.カバー／生写真（ランダム3種）
・写真集＋TopCoat版アクスタ付セット 6050円（税込）
・TOWER RECORDS：A5判ビジュアルカード（TOWER RECORDS Ver.写真）、写真集＋TOWER RECORDS版アクスタ付セット 6050円（税込）
・HMV：A5判ビジュアルカード（HMV Ver.写真）、写真集＋HMV版アクスタ付セット 6050円（税込）
・紀伊國屋書店：A5判ビジュアルカード（紀伊國屋Ver.写真）
・セブンネット：A5判ビジュアルカード（セブンネットVer.写真）
・CD JAPAN：A5判ビジュアルカード（CD JAPAN Ver.写真）
※「A5判ビジュアルカード」は各社別Ver.の写真
■RIKU HAGIWARA 2027 CALENDAR 購入特典
・TopCoat Online Shop：直筆サイン入り（500名様／抽選）／TopCoat Online Shop Ver.カバー／生写真（ランダム3種）
・TOWER RECORDS：ポストカード（TOWER RECORDS Ver.写真）
・HMV：ポストカード（HMV Ver.写真）
・紀伊國屋書店：ポストカード（紀伊國屋Ver.写真）
・CD JAPAN：ポストカード（CD JAPAN Ver.写真）
※「ポストカード」は各社別Ver.の写真