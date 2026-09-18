溶けてしまったわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で6万4000回再生を突破し、「可愛さが爆発してる」「バターみたいになってて草ｗ」「だんだん人に見えてくる(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：実家に帰省中、犬が『母に愛でられまくった』結果→気持ちよくて溶けてしまい、顔が…思わず笑う『表情』】

母に撫でられたら…

TikTokアカウント「bunbunshakure」の投稿主さんは、『ブン』ちゃんというわんこの日常を紹介しています。

実家に帰省していた投稿主さん。愛犬と一緒に過ごしていると、母がたっぷり撫でてくれたそうです。すると、気持ちよさそうにしていたわんこに、ある変化が。目をつむり、全身の力が抜けていったのです。

母に撫でられるまま、完全に脱力してしまったわんこ。その姿は、まるで「もう好きにしてください」と言っているかのようです。

さらに注目したいのが、その表情。目を閉じて口元もゆるみ、なんともいえない顔になっていたとか。まるで人間がマッサージを受けているときのような表情に、思わず笑ってしまいますね。

大好きな母の手に身を委ね、すっかり「溶けて」しまったブンちゃんでした。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「可愛くて仕方ないんだろうね」「素敵な お母様ですね」など沢山の反響がありました。

表情豊かなブンちゃん

そんなブンちゃんは、とっても表情豊かなわんこ。待ちぼうけを食らったときには、目を鋭く細めて、あからさまに不機嫌な顔を見せるそうです。気持ちがそのまま顔に出てしまうところが、なんとも可愛らしい…。

一緒に暮らす赤ちゃんがイタズラをしたときには、困ったような表情に。「ダメって言ったよ…？」とでも言いたげに、気まずそうな顔をするのだとか。

ところが、ほかの犬を撫でているときは一変。なんと牙をむき、嫉妬心をむき出しにすることも。喜怒哀楽が分かりやすいブンちゃんの姿に、思わず笑顔になってしまうエピソードでした。

TikTokアカウント「bunbunshakure」には、ブンちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「bunbunshakure」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。