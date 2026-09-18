トム・クルーズ主演『DIGGER』吹替版に森川智之、三石琴乃、関智一ら集結 初解禁の場面写真も
トム・クルーズ主演、アレハンドロ・G・イニャリトゥ監督の映画『DIGGER／ディガー』（10月9日公開）の日本語吹替版キャストが発表された。長年にわたりトムの吹き替えを担当してきた森川智之をはじめ、三石琴乃、関智一、磯部勉、村治学、立木文彦、梅原裕一郎が参加する。あわせて、日本語吹替版のTVスポット、IMAXおよびDolby Cinema版ポスター、8点の場面写真が公開された。
【動画】日本語吹替版30秒スポット（地球はコイツに託された編）
本作でトムが演じるのは、利益にしか関心がない石油会社のCEO、ディガー・ロックウェル。彼の欲深い行動によって大陸の半分が水没する危機が発生し、大統領から自ら事態を収拾するよう命じられる。
森川は、これまでトムが演じてきた完璧なヒーロー像とは異なる、反省する様子もなく世界の危機を他人事のように捉える“信用ならない男”ディガーを吹き替える。
三石が担当するのは、「大陸の半分を水没させる」という大混乱を引き起こしたディガーをからかうように笑うエマ役。オリジナル版では『落下の解剖学』などのザンドラ・ヒュラーが演じている。
ディガーのもとで働き、その傍若無人な振る舞いに翻弄される専門家ガネシュ役（リズ・アーメッド）を関、ディガーへ“地球を救うミッション”を命じるコンプソン大統領役（ジョン・グッドマン）を磯部が担当する。
大統領とともに事態の収拾に追われる副大統領役（マイケル・スタールバーグ）は村治、米軍の力で解決を図るフィッツジェラルド将軍役（ロバート・ジョン・バーク）は立木が演じる。混乱の中でディガーを「見てて最高だ」と評する謎の男役（ジェシー・プレモンス）には梅原が起用された。
日本語吹替版のTVスポットには、大陸の半分を水没させる危機を招きながらも意に介さないディガーと、彼の言動に振り回される周囲の人物たちの姿が初公開。各キャラクターの日本語音声も確認できる。
IMAXおよびDolby Cinemaのポスターは、迫り来る危機とディガーの存在を強調したデザイン。新たな場面写真には、広大な海を見つめるディガーの後ろ姿や、豪華な寝室で愛猫と朝を迎える場面、ガネシュと顔を突き合わせる姿などが捉えられている。
さらには、激怒する大統領の姿や、思わず耳を塞ぐガネシュの表情までを捉えたカットがズラリ。映画の壮大なスケール感と、どこか不穏でカオスな世界観を強く予感させる印象的な場面写真となっている。
本作でトムが演じるのは、利益にしか関心がない石油会社のCEO、ディガー・ロックウェル。彼の欲深い行動によって大陸の半分が水没する危機が発生し、大統領から自ら事態を収拾するよう命じられる。
森川は、これまでトムが演じてきた完璧なヒーロー像とは異なる、反省する様子もなく世界の危機を他人事のように捉える“信用ならない男”ディガーを吹き替える。
三石が担当するのは、「大陸の半分を水没させる」という大混乱を引き起こしたディガーをからかうように笑うエマ役。オリジナル版では『落下の解剖学』などのザンドラ・ヒュラーが演じている。
ディガーのもとで働き、その傍若無人な振る舞いに翻弄される専門家ガネシュ役（リズ・アーメッド）を関、ディガーへ“地球を救うミッション”を命じるコンプソン大統領役（ジョン・グッドマン）を磯部が担当する。
大統領とともに事態の収拾に追われる副大統領役（マイケル・スタールバーグ）は村治、米軍の力で解決を図るフィッツジェラルド将軍役（ロバート・ジョン・バーク）は立木が演じる。混乱の中でディガーを「見てて最高だ」と評する謎の男役（ジェシー・プレモンス）には梅原が起用された。
日本語吹替版のTVスポットには、大陸の半分を水没させる危機を招きながらも意に介さないディガーと、彼の言動に振り回される周囲の人物たちの姿が初公開。各キャラクターの日本語音声も確認できる。
IMAXおよびDolby Cinemaのポスターは、迫り来る危機とディガーの存在を強調したデザイン。新たな場面写真には、広大な海を見つめるディガーの後ろ姿や、豪華な寝室で愛猫と朝を迎える場面、ガネシュと顔を突き合わせる姿などが捉えられている。
さらには、激怒する大統領の姿や、思わず耳を塞ぐガネシュの表情までを捉えたカットがズラリ。映画の壮大なスケール感と、どこか不穏でカオスな世界観を強く予感させる印象的な場面写真となっている。