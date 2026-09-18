国連の調査団は17日、アメリカがイラン南部で行ったとみられる2件の攻撃について、「戦争犯罪と信じるに足る合理的根拠がある」とする報告書を公表しました。

国連人権理事会が設置したイランに関する調査団は17日、報告書を公表し、アメリカが今年2月にイラン南部で行ったとみられる2件の攻撃をめぐり「無差別攻撃の戦争犯罪だと信じるに足る合理的な根拠があると判断した」との見解を示しました。

対象となる2件は、南部ミナブの小学校に対する攻撃と南部ラメルドのスポーツ施設などへの攻撃で、子どもを含む少なくとも178人が犠牲になったとしています。

報告書では小学校に対する攻撃に関し、民間施設であることは明確で、攻撃前に軍事目標か確認しなかったことは「単なる過失を超えていた」と指摘しました。

また、スポーツ施設などへの攻撃についても、特定の軍事目標に攻撃を限定しない無差別攻撃だったと主張しています。

AP通信によりますと、アメリカは小学校に対する攻撃は調査中として結果を公表しておらず、スポーツ施設などへの攻撃については関与を否定しています。