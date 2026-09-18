「2028年まで」が、大チャンス！　なんと今「120年に一度」の珍現象を、全国で目撃できる…是非、見て欲しい「ある植物の開花」

120年に一度咲くタケ、7000歳のサンゴ、若返るクラゲ……。

地球上には、様々な手段で自らの体を更新し続け、悠久の時を生きる「不老長寿生物」たちが数多く存在しています。しかし、体が変わり続けるならば、「私」の本体はどこにあり、「死」はどう定義されるのでしょうか。

そして、なぜヒトは同じように不老長寿となるようには進化しなかったのでしょうか？

こうした死と寿命を巡る謎を、進化学の視点から解き明かしていくのが『不老長寿の進化学 我々はなぜ「死」を選んだのか』（講談社・ブルーバックス）です。

本記事シリーズでは、この注目の新刊から興味深いトピックの数々をご紹介していきます。

となりの不老長寿生物

私たちヒトには寿命があり、いずれは死を迎えるときがきます。死を運命づけられたヒトにとって、不老長寿は夢のまた夢ですが、一方でそれを地で行く生物もいます。

こう言われても、ピンとこないかもしれません。しかし、私たちのすぐそばに、不老長寿を達成し、ひっそりと悠久のときを生きているものたちがいるのです。「そんな馬鹿な、死なない生物がいるわけがない！」と思われるかもしれませんが、本当です。

本書は、「寿命とはなにか」、「生物にとって死とはなにか」といった疑問に、進化学の面から挑戦します。そのはじまりに、寿命を捨て、永遠に生き続けることを選んだタケの一種、ハチクの生きざまを紹介します。

樹齢数千年…長寿を極める「縄文杉」

一般に樹木はヒトより長い一生を過ごしますが、その中でも長寿を極めている樹木の代表は、鹿児島県屋久島に生える縄文杉ではないでしょうか。

幹の周囲が16.4mもあり、高さは25mを超える堂々たる巨体からも、相当な年月を生き抜いたことが想像できます。かつては7200歳と見積もられたことがありましたが、その科学的な根拠は弱く、長寿を誇張しすぎていたようです。

これまでに得られた様々な科学的な知見を統合すると、縄文杉は3000年に少し及ばないくらいの年月を生き続けているようです。7200歳には遠く及びませんが、それでも驚異的な樹齢であることには変わりません。

ちなみに、3000年前は縄文時代にあたりますが、そのときから生き続けているのが縄文杉の名前の由来です。

意外…1000年以上も生き続ける「身近な長寿植物」

縄文杉の長命は有名ですが、それに匹敵する齢を重ねている植物が身近にいることはあまり知られていません。

例えばこれから紹介するタケの一種、ハチクです。縄文杉の堅牢な幹とは違い、ハチクの稈（かん。1本1本のタケの幹をこう呼びます）はひょろひょろですから、ハチクが長命な植物だと言われてもピンとこないかもしれません。

しかし、見かけに騙されてはいけません。ハチクは少なくとも1000年以上、もしかすると数千年も生き続けている、縄文杉に並ぶ長寿植物かもしれないのです。

縁起の良い植物である松竹梅にも数えられているタケの開花が、2020年ごろから日本各地より聞こえるようになりました。今回開花しているのは、ハチクと呼ばれているタケです。

新聞やテレビでも報道されることもあるので、もうすでにご存じの方もいるかもしれません。私はハチクの生態調査を続けていますが、この調査が明らかにしたことは、ハチクが不老長寿化していることでした。まずは、ハチクの開花がなぜニュースになるのかを説明しましょう。

ほとんどお目にかかれない…「ハチク」の開花

ハチクは稈の直径は10cmくらい、高さは15mくらいまで育ちます。日本では、これくらいに育つタケが他に2種知られていて、モウソウチクとマダケです。

これら3種はまとめて、「日本三大有用竹」と呼ばれることもある代表的なタケで、この3種で日本の竹林のほとんどが占められています。

ハチクは九州・沖縄から北海道の南部まで分布しますが、気候が温暖な西日本、特に九州や中国地方でよく見かけます。

ハチクを含めたタケの仲間が開花することは、あまりありません。いや、むしろほとんどお目にかかれないことです。

サクラ（ソメイヨシノ）は毎年、春の訪れとともに花を咲かせます。「今年は残念。サクラが咲かなかったね」、という年はなく、毎年毎年、期待を裏切らずに咲いてくれます。しかし、すべての植物が、サクラのように毎年咲くとは限りません。

温帯林の代表的な樹種であるブナ（図「ブナ」）はドングリを実らせますが、おおよそ5年に一度の割合で豊作年が現れます。豊作年にはどっさりと実るドングリも、凶作年ではほとんど見ることができません。ブナは典型的には、5年に一度だけ咲く植物です。

タケの仲間は極端に長い開花周期をもちます。タケの開花に魅せられたペンシルヴェニア大学の生態学者、ダニエル・ハント・ジャンセンによると、世界中のタケを見渡しても、開花周期が15年より短いタケは非常に少ないそうです。ハチクはその中でも、トップレベルに長い開花周期をもつ植物です。

120年に一度しか咲かない「ハチク」

ハチクの開花は、おおよそ120年周期で起こると生物学者は考えています。その根拠となるのが、過去の開花記録です。本書を執筆している2026年現在、各地でハチクが開花していますが、その前の開花の記録は約120年前の1890年代後半から1910年代前半に現れます。

さらに、それ以前の開花の記録を古文書などでさかのぼると、おおよそ120年周期でハチクの開花記録が定期的に現れることに気がつきます。こうした状況証拠から、開花周期は120年と言って、ほぼ間違いないでしょう。

今回の開花のピークは「2028年頃」まで！

日本には、各地にたくさんのハチクの竹林があります。たとえひとつひとつのハチク竹林が120年おきに開花するとしても、それらの間で開花の年が1年ずつずれていれば、毎年、全国の120分の1のハチク竹林が、日本のどこかで開花することになります。毎年どこかで咲いているのならば、開花はあまり珍しく感じられないことでしょう。

しかし、この考えは間違っています。咲かない年には、日本中のハチクが申し合わせたように咲かず、咲くときには、日本中のハチクが一斉に咲くのです。つまりハチクは、竹林間で開花の強い同調性を見せるのです。

なお、ハチクの開花は、ピンポイントである年だけに限られるわけではありません。前述の通り、前回の開花記録を紐解くと、1890年代後半から記録が現れ始め、開花のピークが1903年から年から1908年にあり、その後も1910年代前半まで開花が続きました。つまり、ハチクの開花は10年程度続いた後、ぴたりと止まってしまったのです。

前回の開花記録と開花周期が120年ということを合わせて考えれば、今回の開花では2028年くらいまでは大規模な開花が続きそうですし、その後は規模こそ縮小するでしょうが、2030年代前半くらいまでは開花が見られそうです。

これまでの全国のハチクの開花状況を見ると、おおむね予定されたスケジュール通りに開花が進んでいるのですから、たいしたものです。つまり、120年ぶりの開花が人々に驚きをもたらし、ニュースとなっているのです。

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