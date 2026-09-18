写真＝Alexander Kazakov／Sputnik／時事通信フォト 2026年9月13日、中国の習近平国家主席が、インドのニューデリーで開催された第18回BRICSサミットの「BRICSプラス／アウトリーチ」形式の会議に出席した - 写真＝Alexander Kazakov／Sputnik／時事通信フォト

■悲願の台湾統一へ、いつ動くか

中国でいま起きていることを、一つ一つ別々のニュースとして読んではいけない。

人民解放軍最高幹部の相次ぐ粛清。国防動員法の全面改正。国民の出国管理の強化。南シナ海から太平洋に向けた潜水艦発射弾道ミサイル（SLBM）の発射。そして、その一方で進むイラン戦争による米軍の弾薬消耗と、西太平洋から中東への空母戦力の移動。

これらを一枚の絵として重ね合わせたとき、きわめて不気味な構図が浮かび上がる。

「習近平が2027年の台湾侵攻を決断した」と言うつもりはない。それは誰にもわからない。しかし、以前から警戒されてきた「2027年」という窓が、北京にとって従来よりはるかに有利な条件で開きつつある。そして習近平政権は、その可能性を明らかに視野に入れた国家体制をいま構築している。そう考えるべき材料が、この数カ月で急速に増えたのだ。

■軍最高指導部から「重鎮」が消えた

8月28日、中国の全国人民代表大会常務委員会は、中央軍事委員会副主席だった張又侠と、同委員で統合参謀部参謀長だった劉振立を国家中央軍事委員会から正式に解任した。

本来7人で構成される最高軍事指導部に残ったのは、習近平を含めてわずか2人である。異常、という言葉では足りない。

なかでも張又侠の失脚は重い。張は習近平と同じ「紅二代」であり、父親同士にも革命世代からのつながりがあった。人民解放軍最高指導部では数少ない実戦経験者であり、長年にわたって軍内に強固な人脈を築いてきた人物である。彼が台湾侵攻に慎重だったという観測は以前から存在する。

だが、断定できる事実が一つある。軍事の専門家として、習近平に「それは無理だ」「今やるべきではない」と面と向かって言えるだけの権威を持つ人物が、ほとんどいなくなった。この事実が何を意味するかについては、本稿の最後に立ち返りたい。

■国家を「平時→戦時」に切り替える

中国は8月28日、2010年制定の国防動員法を全面改正した。施行は10月1日である。新法は14章82条からなり、「平戦快速転換」--平時から戦時への迅速な転換を可能にし、経済力・社会力を国防力へ変換することを、国防動員の目的として明記している。

内容は広範囲にわたる。後備兵員の把握と招集。戦略物資の備蓄。軍需品の研究開発、生産、修理能力の確保。企業に対する軍需品への転産・増産体制。車両、施設、設備など民間資源の徴用。さらに国防動員が発令されれば、金融、交通、郵便、通信、インターネット、放送、エネルギー、医療、食料、商業までを国家が管制できる。人の移動についても、区域、時間、方法を制限できる。

つまり中国が作ったのは、単なる徴兵法ではない。中国社会全体を短期間で戦争遂行体制に組み替えるための法律である。

■人の移動を管理する規定も整備

しかも同法の施行に先立つ9月15日には、新しい「出入国管理に関する国務院規定」（国務院令第841号）が施行された。これは中国人全員の出国を禁じる法律ではない。ただし国家は「中国公民出境安全リスク防止制度」を整備し、出国審査を強化する。高リスク地域への渡航を当局が制止する制度も盛り込まれ、出入国申請の際には本人に資料や電子データの提出を求めることもできる。

国防動員法だけを見れば「軍事法制の近代化」と説明できる。出入国管理だけを見れば「在外国民の保護」と説明できる。だが、人を動員し、物を動員し、企業を動員し、情報を管理し、人の移動を管理する制度が、数週間のうちに揃うのである。これを安全保障の文脈から切り離して読むほうが、よほど不自然ではないだろうか。

写真＝iStock.com／Pakawadee Wongjinda ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Pakawadee Wongjinda

そして7月6日、中国は南シナ海から南太平洋に向けてSLBMを発射した。

米シンクタンクの戦略国際問題研究所（CSIS）によれば、飛翔距離は約7300キロ。JL-2またはJL-3とみられているが、JL-3であれば最大射程は1万キロを超える。米国防総省もJL-3の射程を約1万キロと評価しており、適切な海域から発射すれば米本土の大部分を攻撃可能である。中国が原子力潜水艦から戦略核攻撃を実施できる能力を、インド太平洋で公然と示した初めてのケースだった。

この意味を過小評価してはならない。

■もし中国が核攻撃で報復できたら…

米国の「核の傘」とは、簡単に言えば「同盟国が核攻撃されれば、米国が核で報復する」という約束である。だが相手が米本土を核攻撃できる能力を持てば、話は変わる。

台湾や日本を守るために北京へ核攻撃を行えば、ニューヨークが、ワシントンが、ロサンゼルスが核攻撃されるかもしれない。それでも米大統領は核のボタンを押すのか。冷戦時代から「拡大抑止」が抱えてきた本質的矛盾である。

私はもともと、日本で長年当然のように語られてきた「米国の核の傘」なるものは、きわめて疑わしい概念だったと考えている。そして今回、中国が潜水艦から米本土を狙える戦略核攻撃能力を実演したことで、少なくとも対中抑止という文脈では、その傘は名実ともに消滅したと見る。

これは「中国が明日核攻撃をする」という話ではない。逆である。中国が米国を核攻撃できるからこそ、米国は中国との直接衝突をためらう。これこそが核抑止の意味なのだ。中国のSLBMは、台湾有事において米軍を遠ざけるための、きわめて強力な政治的武器でもある。

■兵器の在庫を元に戻すには「数年」

その米国は現在、別の場所で急速に力を消耗している。イラン戦争である。

CSISは、イランとの戦闘でPatriotやTHAAD、Tomahawk、Standard Missile、JASSMなど、中国との西太平洋戦争でも不可欠となる兵器が大量に消費されたと分析している。7月末時点のCSISによる公開情報ベースの推計では、Patriot迎撃弾の在庫は759～827発まで減少した。開戦前の推計約2330発から、少なくとも65％の減少である。THAADも開戦前の推計約452発から234～278発に減少した。

重要なのは、ミサイルは自動車のように短期間で増産できないという点である。Tomahawk、THAAD、Patriotなどの在庫を元の水準に戻すには数年を要するとCSISは試算する。そのうえでCSISは、イラン戦争による弾薬消耗が、西太平洋での紛争に対する米国の「window of vulnerability」--脆弱性の窓--を生み出したと明言している。

写真＝iStock.com／Olena Bartienieva ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Olena Bartienieva

象徴的なのが、空母USSジョージ・ワシントンである。日本の横須賀を母港とし、西太平洋に前方展開する米海軍唯一の空母で、第7艦隊の中核戦力だ。

同艦は5月に横須賀を出港して西太平洋で活動していたが、8月には針路を西へ転じ、19日に米中央軍の管轄区域に入り、20日にはアラビア海での航行が確認された。イラン戦争のOperation Epic Furyを支援してきたUSSエイブラハム・リンカーンと交代し、対イラン作戦を継続するためである。

これは「米国には空母が何隻あるか」という単純な数の問題ではない。本来、中国を抑止するため西太平洋に前方展開されている唯一の空母までが、中東の戦争に吸い寄せられたのである。

北京がこれを見ていないはずがない。

■中国にとって「侵攻可能な条件」とは

ここで「2027年」の意味を整理しておきたい。

CIAのウィリアム・バーンズ前長官は、習近平が人民解放軍に2027年までに台湾有事への準備を整えるよう指示していると認めたうえで、それは2027年に侵攻すると決断したことを意味しない、と明言している。その通りである。

問題は侵攻の予定日ではない。侵攻可能な条件が揃うかどうかである。

その条件を、2026年9月の時点で並べてみよう。中国側では、国家総動員法制が整い、人的移動の管理が強化され、米本土への海中発射型核報復能力が実演され、習近平に軍事的異論を述べ得る重鎮が次々と消えた。米国側では、台湾有事でこそ必要な弾薬がイラン戦争で大量に消耗し、西太平洋の前方展開空母までが中東に投入され、在庫の回復には数年を要する。

これらが同じ時期に重なったこと自体は、偶然かもしれない。しかし、条件が揃ってしまえば、それが偶然であったかどうかは何の慰めにもならないのである。

■非合理的でも独裁者は命令を下す

ここで、必ず出てくる反論がある。

「経験豊富な将軍を次々に粛清して、どうやって台湾を侵攻するのか」

軍事組織として考えれば、その通りだ。有能な指揮官を排除し、指揮系統を混乱させれば、軍事作戦の遂行能力は低下する。粛清は台湾侵攻の準備とは逆方向ではないか、という議論には合理性がある。

同じことは作戦そのものについても言える。台湾海峡を渡る大規模な上陸作戦はきわめて難しい。人民解放軍には実戦経験が乏しい。軍内部では粛清が続き、指揮系統も乱れている。だから台湾侵攻は簡単ではない--すべて正しい。

だが、それは安心材料にはならない。

なぜなら、「侵攻が合理的ではない」ことと、「習近平が侵攻を命じない」ことは、まったく別の問題だからである。

独裁体制を分析するとき、相手が常に合理的な判断をすると前提するほど危険なことはない。歴史を振り返れば、独裁国家が誤算や過信、情報の遮断、指導者への迎合によって、破滅的な戦争に踏み出した例はいくつもある。そして、いま進行している軍の粛清が本当に恐ろしいのは、この点においてである。

実際、スターリンは1937～38年の大粛清で赤軍の高級将校を大量に排除し、その空席を埋めるため、経験の浅い将校を急速に昇進させた。その状態のまま1939年にはフィンランド侵攻を命じた。ソ連は最終的に領土割譲を勝ち取ったが、短期決着という目論見は外れ、赤軍は甚大な損害を被った。軍の粛清による戦力低下は、独裁者が戦争を思いとどまる保証にはならないのである。

習近平の周囲から専門家が消える。軍人が最高指導者の意向を忖度する。悪い情報が上がらなくなる。「できません」と言う人間が排除される。やがて最高指導者のもとには、「できます」という報告だけが届くようになる。

冒頭で張又侠の失脚に紙幅を割いたのは、そのためだ。失われたのは一人の有能な軍人ではない。「勝てないから戦争をしない」という合理的な抑制装置そのものである。

中国共産党中央軍事委員会副主席 張又侠氏（写真＝Пресс-служба Президента России／Kremlin.ru／CC-BY-4.0／Wikimedia Commons）

したがって、中国軍の粛清を「優秀な将軍がいなくなったから戦争はできない」と楽観的に解釈すべきではない。「戦争を止めることのできる人間がいなくなったのではないか」と読むべきなのだ。

われわれが予測すべきは、中国が台湾侵攻に成功できるかどうかではない。習近平自身が「成功できる」と信じるかどうかである。

■窓は、条件が重なったときに開く

2027年という台湾有事の窓は、カレンダーの上に突然開くのではない。中国の国家総動員体制、核戦力、人民解放軍内部の権力構造、そして米国の軍事的消耗。これらの条件が重なったときに開く。

そして2026年秋の現在、その窓は確実に以前より大きくなっている。

だが、われわれに問われているのは、その窓が開くかどうかを言い当てることではない。開いたとしても踏み込ませないだけの条件を、こちら側でどれだけ積み上げられるかである。日本は残された貴重な時間を自発的、自立的に使わなければならない。その為にはまず、この開きつつある窓の存在をしっかりと認識することである。もはや残された時間は少ない。

----------

山岡 鉄秀（やまおか・てつひで）

ジャーナリスト、情報戦略アナリスト

1965年、東京都生まれ。中央大学卒業後、モービル石油株式会社を経て、シドニー大学大学院、ニューサウスウェールズ大学大学院修士課程修了。2014年4月豪州ストラスフィールド市で中韓反日団体が仕掛ける慰安婦像公有地設置計画に遭遇。シドニーを中心とする在豪邦人の有志と反対活動を展開。オーストラリア人現地住民の協力を取りつけ、2015年8月阻止に成功。現在は日本で言論活動中。令和専攻塾塾頭。著書に『日本よ、もう謝るな！』（飛鳥新社）、『日本よ、情報戦はこう戦え！』『新・失敗の本質』（共に育鵬社）、『シン・鎖国論』（方丈社）、などがある。

----------

（ジャーナリスト、情報戦略アナリスト 山岡 鉄秀）