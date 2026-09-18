◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク7ー1オリックス(17日、京セラドーム)

ソフトバンクが優勝を果たし、小久保裕紀監督に歓喜の胴上げがされました。

先制を許したソフトバンクでしたが、6回、ノーアウト1・2塁のチャンスで柳町達選手がタイムリーヒット、さらに牧原大成選手にもタイムリーが生まれ一挙4得点で逆転に成功します。投手陣が好投を見せる中、9回にダメ押しの追加点で勝利しました。

試合前マジック2だったソフトバンクは勝利に加えて2位の西武が日本ハムに敗れたため3年連続のリーグ優勝を決めました。

選手らが小久保裕紀監督を囲み歓喜の胴上げ。7度宙に舞いました。さらに栗原陵矢選手が輪から離れて、オーナーの孫正義氏の元へ。選手ら一人一人に固い握手で祝福し、5度宙を舞いました。

小久保監督は「ありがとうございました。2月のキャンプからパ・リーグ3連覇、ホークスが福岡移転してからまだなしえていない目標だったので、その目標を今日達成できて感無量です。勝ち続けることの難しさは感じながらのシーズンでした。野手陣に大きなケガ人が出ることなく、自慢の得点力でしっかり得点を重ねながら、投手陣も若い投手も出てきて非常にバランスのいいチームだったと思います」とコメント。

小久保監督のなじみのある関西での優勝に「就任1年目もここで胴上げしてもらって関西には縁があるなと個人的には思っています」と笑顔を浮かべました。