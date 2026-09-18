◇パ・リーグ ソフトバンク7─1オリックス（2026年9月17日 京セラドーム）

ソフトバンク3連覇も、「祐大のおかげです」。DeNAでレギュラーを張った山本祐大捕手（28）が5月12日に、電撃トレードで加わった。攻守でチームの軸の一人となり、自身にとってはキャリア初のリーグ優勝。「常勝ホークス」はどう映ったのか、直撃した。また、DeNA時代に流行した「祐大のおかげです」の声が新天地でも次々集まった。

5月13日の西武戦。移籍後初スタメンだった山本祐は「強打に走塁、守り、中継プレー。どこを取っても隙がないんです。負けても惜敗に持ち込む。ドキドキしながらプレーさせてもらっていました」と度肝を抜かれた。

近藤、栗原、柳田が並ぶ破壊力にも驚いた。「強烈でしょ、あの打線は。分厚すぎ。1番正木に2番周東さん、ここからもう熱い。初回から点が入るって凄いことですよ。ほぼ、チャンスでしか巡ってこない。こんなチームはない。僕が捕手なら本当にしんどいと思う」と苦笑いする。

移籍当初は若手と組むことが多かったが、左有鉤（ゆうこう）骨の疲労骨折から復帰した7月下旬からは上沢、大津、松本晴、上茶谷、前田悠といった面々を支えた。「上沢さんは三振が取れる。とにかく頭がいい方」。大津のチェンジアップには笑うしかない。「直球と同じ回転で110キロ台で来る。絶対、だまされますって！」と語気を強める。

3年目・前田悠には無限のポテンシャルを感じた。「打者に全球種のイメージをさせることができるけど、その想像を上回ってくる」。2桁勝利の左腕・松本晴は懐かしい存在だ。「チェンジアップに直球。一番、（DeNAの）東さんっぽい」。DeNA時代以来2年ぶりのコンビだった上茶谷には「冒険心が強く新しいことにどんどんトライし、引き出しがさらに増えていた」と新天地で生まれた変化を感じ取った。

リーグ優勝は初体験。「とにかく毎日、勝てば（マジックが）減ると思ってやりました」。1年目で常勝軍団を内側から体感し、無心で走り抜けた。座右の銘は「花よりも花を咲かせる土となれ」。「投手の方が1球目を投げてからしか野球は始まらない。際立たせる捕手は土でいいんですよ。土台で支え花を咲かせることができたらいい」。次は日本一に向かって下から太く支えていく。

≪鷹投も賛辞≫

▽上沢 最初は人見知りの感じはしましたけどいろんなことを話しました。全球種を引き出してくれるしワンバウンドの止め方、キャッチングのうまさがある。この組み立てか、というのもありましたね。

▽大津 楽です。一発を打たれるコースに投げなくなってゴロアウトが増えた。オールスター後から投げたかったカーブも生かしてくれた。

▽前田悠 全球種で、良さを引き立ててくれます。捕球の構えが大きいから投げやすい。これを投げたいとき、次、これで打ち取れるなというときにサインが合うことがめちゃくちゃあります。

▽松本晴 こう投げたいと思ってたら、その通りに（サインが）来る。持ち球全てを持ち味としてバリエーションにしてくれる。これを最初に投げたら“キモい”だろうなと思ってたら、直感で一致したりする。

▽上茶谷 予習をしてきてくれて、久々だとおとなしめの普通のリードからでした。返球が早いのでテンポを意識する僕にはスムーズに運びます。