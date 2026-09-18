ソフトバンクはなぜここまで強かったのか　驚異のリーグ3連覇　打つだけじゃない“金字塔”　すべての面で格の違いを見せつけた圧巻の「44」

小久保監督がしっかりチームを作り上げた（C）産経新聞社

ソフトバンクが圧巻の強さでパ・リーグ3連覇を成し遂げた。前身の南海ホークスが成し遂げた1996年以来3度目、福岡移転後は球団史上初の快挙となった。

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9月17日のオリックス戦に7ー1と勝利。先制を許しながら、6回に集中打で一挙4得点を奪い、逆転に成功。9回にもダメ押しの3点を加え、今季最長の9連勝と圧巻の強さのまま、フィニッシュ。小久保裕紀監督は試合が行われた京セラドーム大阪で7度、宙を舞った。



昨年日本一を成し遂げ注目された2026シーズン。打線では新リードオフマンとして正木智也が定着した。

5月中旬から1番打者として定着するとここまで27本塁打をマーク、プロ5年目にして初の規定打席に到達するなど、飛躍の年となった。



さらに頼もしい姿を見せたのは5月中旬から柳田悠岐にかわって4番に座った栗原陵矢だ。30歳シーズンの今期は37本塁打、111打点とキャリアハイを大きく更新。クリーンアップの中心としてチームをけん引した。

扇の要として5月にDeNAからトレードで加入した山本祐大の存在も大きかった。「打てる捕手」の期待通り、打率.264、2本塁打、28打点。故障で一時離脱もあったが、シーズン終盤の大事な時期に先発マスクを託されるなど、投手陣をたくみにリードした。