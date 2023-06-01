過激広告が波紋

米国のスポーツ予測市場「Novig」が公開した広告が波紋を広げている。米女優シドニー・スウィーニーが露出度の高い姿でスポーツ用具を持つ広告キャンペーンに対し、女性アスリートから怒りの声が殺到。スポーツにおける女性の過度な性描写であり、競技の価値を損なうものだとして批判が相次いだ。

米大手放送局「CNN」は「シドニー・スウィーニー、ヌードで出演したスポーツ予測広告でアスリートらから激しい批判を浴びる」との見出しで記事を掲載。「スポーツ用具を手に、ヌードまたは極めて露出度の高い姿でポーズをとるシドニー・スウィーニーを起用した『過剰に性的』な広告キャンペーンに対し、女子アスリートたちから怒りと困惑の声が上がっている」として詳報した。

記事ではオーストラリアのサーファー、フェリシティ・パルマティアのインタビューを伝え、パルマティアは「特にこれからスポーツを始める若い少女たちや現役の女子アスリート、そして女性全体にとって非常に悪影響を及ぼす、単なる過剰に性的なコンテンツよ」と強い不快感を示している。

パルマティアは「ただただ開いた口が塞がらないほどのショックで、心から失望している。たった42秒のCMで、女子スポーツの歩みをどれほど後退させることができるのかということ」と主張。さらに「私たちは容姿ではなく、アスリートとして何ができるかで評価されたい」と訴えた。

Novigはインスタグラムのリールにも広告を投稿。わずか4日間で3700万回再生を記録したという。ただ、性描写が強調された広告に女性アスリートたちは憤りを隠せず、イギリスのスプリンター、エイミー・ハント、オーストラリアの競泳選手アリアン・ティトマス、元体操女子アメリカ代表のグレイシー・クレイマーらがインタビューやSNSを通じて批判の声を挙げている。



（THE ANSWER編集部）