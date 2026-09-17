深川麻衣、ご祈祷で井口理の“侍スタイル”に笑顔 足がしびれて正座の限界を迎える
ロックバンド・King Gnuの井口理、俳優の深川麻衣、伊藤ちひろ監督が17日、都内で行われた映画『逃げろお嬢さん』（10月2日公開）の完成披露上映会に登壇した。
【全身ショット】スタイル良すぎ！全身ブラックコーデが似合う深川麻衣
井口の出身地である長野県で撮影された本作。深川は「自然が豊かで。撮影をしていて、すごくリラックスできました。後半に霧ヶ峰が出てくるんですけど、重要になってくるシーン。夕日が当たったススキがきれいで、その映像は思い出深いです」と振り返る。
そして深川は、井口の真面目な一面も明かした。「映画にインする前のお祓いも長野の諏訪大社でさせていただいた。その時が、井口さんとほぼ初対面だった。お祓いは正座を基本はしないといけない。でも井口さんは足がしびれちゃって（笑）。正座で座っていられなくて（片膝を着いた）侍スタイルで1人だけ座っていた。インパクトがあった。この方は絶対に悪い方じゃないなと思いました」と深川が熱弁すると、井口は「よかったです（笑）。ひどくしびれたのを思い出しました」と大汗をかいていた。
本作は、『国宝』『横道世之介』などで知られる吉田修一氏の短編集『逃亡小説集』（角川文庫）に収録された同名小説を映画化。あるファンと逃亡中の元アイドルが過ごす、奇跡のような一日を描く。
主人公は、親の仕事を継ぎ、温泉宿をつつましく営む康太（井口）。ある日、前を走る車の様子がおかしいことに気づき、心配して車を止める。運転していたのは、康太が高校時代から応援してきた元アイドルの鮎川舞子（深川）だった。しかし、康太はその直前、舞子の夫が薬物事件で逮捕され、舞子自身も疑惑のなかで行方不明になっているというニュースを目にしていた。突然の出来事に混乱し、ドッキリではないかと疑う康太。それでも、これまで自分の人生を照らしてくれた舞子を信じ、今できることを全うしようと決意する。
【全身ショット】スタイル良すぎ！全身ブラックコーデが似合う深川麻衣
井口の出身地である長野県で撮影された本作。深川は「自然が豊かで。撮影をしていて、すごくリラックスできました。後半に霧ヶ峰が出てくるんですけど、重要になってくるシーン。夕日が当たったススキがきれいで、その映像は思い出深いです」と振り返る。
本作は、『国宝』『横道世之介』などで知られる吉田修一氏の短編集『逃亡小説集』（角川文庫）に収録された同名小説を映画化。あるファンと逃亡中の元アイドルが過ごす、奇跡のような一日を描く。
主人公は、親の仕事を継ぎ、温泉宿をつつましく営む康太（井口）。ある日、前を走る車の様子がおかしいことに気づき、心配して車を止める。運転していたのは、康太が高校時代から応援してきた元アイドルの鮎川舞子（深川）だった。しかし、康太はその直前、舞子の夫が薬物事件で逮捕され、舞子自身も疑惑のなかで行方不明になっているというニュースを目にしていた。突然の出来事に混乱し、ドッキリではないかと疑う康太。それでも、これまで自分の人生を照らしてくれた舞子を信じ、今できることを全うしようと決意する。