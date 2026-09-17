海外不動産投資家の宮脇さき氏が明かす、47億円横領で「盗まれた金にも課税」される理由と6つの防衛策

純金積立のデメリットが拡大中？ゴールド投資家が今すぐ知るべき資産の守り方について解説します！

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国内・海外不動産投資をする上で必ず知っておかないと損する裏技や極秘情報をお伝えします🏙 宮脇さき＠海外不動産 個人投資家として資産運用しながら、富裕層、経営者、投資家への資産コンサルティングの他、海外移住アドバイザーとしても活動 登録者10万人超えのYoutubeチャンネル「さきの海外不動産しか勝たん」を運営