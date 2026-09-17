海外不動産投資家の宮脇さき氏が警告、トルコで6134人の国籍取り消し「お金で買った国籍」に潜む落とし穴
海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「海外投資家がCBIで取得した国籍が次々と取り消しに…変化する国籍取得制度とパスポートの選び方」と題した動画で、お金で他国の国籍を得る道が世界的に狭まっている背景と、日本人が注意すべき点について独自解説している。
2026年8月には、トルコ政府が投資で国籍を得た人々の国籍を大量に取り消したと公表し、話題となっている。
宮脇氏はまず、トルコの事例を取り上げた。
CBI（Citizenship by Investment）とは、一定額の投資と引き換えに国籍を取得できる制度のことである。
トルコでは2022年以降、40万ドル（約6000万円）の不動産購入が条件となっている。
8月4日の発表では6134人の国籍が取り消し・撤回されたが、元となる申請は1413件で、配偶者や子どもも巻き添えになったという。
このうち5391人分は、物件の価値を示す鑑定書が偽物で、安い物件を書類上だけ40万ドルに見せかけていたケースである。
残る743人分は、国籍取得後に秩序や安全の面で好ましくないと判断されたもので、宮脇氏は「後出しじゃんけん」のようなものだと表現した。
国籍を失った人は、トルコ国内の資産を1年以内に処分するよう求められるという。
続いて宮脇氏は、同様の動きはトルコに限らないと指摘した。
2026年6月には欧州委員会がカリブ海の5カ国に対し、投資で国籍を売る制度を2028年6月1日までに段階的にやめるよう求めた。
応じなければ、欧州へのビザなし渡航が止まる可能性があるという。
スペインも2025年に投資家向けの居住制度を終了しており、「買うだけで手に入る資格」は国籍・居住権ともに狭まっているのが世界の流れだと分析した。
さらに日本人の場合、自らの希望で外国籍を取得すると日本国籍を自動的に失うため、取り消しのリスクを抱えた国籍を買うのは「リスクリワードとして合わない」と強調した。
このルールは資産規模を問わず適用されるため、海外移住に関心を持つ一般層にも関わる論点である。
一方で、世界の富裕層にとって複数のパスポートの保有は珍しくないとして、宮脇氏は選び方の3つのポイントを挙げた。
1つ目は値段で選ばないことで、審査の軽い安価な制度には問題のある人物も混じりやすいという。
2つ目は締め切り前に駆け込まないことで、期限間際の申し込みは遅延や見直しを招きやすいとした。
3つ目は、契約書などに偽造がないかを自分の目で確かめることである。
最後に宮脇氏は、取得した国籍を失ったうえに日本の国籍もないとなれば大変な状況に陥ると注意を促し、動画を締めくくった。
2026年8月には、トルコ政府が投資で国籍を得た人々の国籍を大量に取り消したと公表し、話題となっている。
宮脇氏はまず、トルコの事例を取り上げた。
CBI（Citizenship by Investment）とは、一定額の投資と引き換えに国籍を取得できる制度のことである。
トルコでは2022年以降、40万ドル（約6000万円）の不動産購入が条件となっている。
8月4日の発表では6134人の国籍が取り消し・撤回されたが、元となる申請は1413件で、配偶者や子どもも巻き添えになったという。
このうち5391人分は、物件の価値を示す鑑定書が偽物で、安い物件を書類上だけ40万ドルに見せかけていたケースである。
残る743人分は、国籍取得後に秩序や安全の面で好ましくないと判断されたもので、宮脇氏は「後出しじゃんけん」のようなものだと表現した。
国籍を失った人は、トルコ国内の資産を1年以内に処分するよう求められるという。
続いて宮脇氏は、同様の動きはトルコに限らないと指摘した。
2026年6月には欧州委員会がカリブ海の5カ国に対し、投資で国籍を売る制度を2028年6月1日までに段階的にやめるよう求めた。
応じなければ、欧州へのビザなし渡航が止まる可能性があるという。
スペインも2025年に投資家向けの居住制度を終了しており、「買うだけで手に入る資格」は国籍・居住権ともに狭まっているのが世界の流れだと分析した。
さらに日本人の場合、自らの希望で外国籍を取得すると日本国籍を自動的に失うため、取り消しのリスクを抱えた国籍を買うのは「リスクリワードとして合わない」と強調した。
このルールは資産規模を問わず適用されるため、海外移住に関心を持つ一般層にも関わる論点である。
一方で、世界の富裕層にとって複数のパスポートの保有は珍しくないとして、宮脇氏は選び方の3つのポイントを挙げた。
1つ目は値段で選ばないことで、審査の軽い安価な制度には問題のある人物も混じりやすいという。
2つ目は締め切り前に駆け込まないことで、期限間際の申し込みは遅延や見直しを招きやすいとした。
3つ目は、契約書などに偽造がないかを自分の目で確かめることである。
最後に宮脇氏は、取得した国籍を失ったうえに日本の国籍もないとなれば大変な状況に陥ると注意を促し、動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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