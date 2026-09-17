横浜流星、広瀬すずら豪華9人がブルーカーペット集結 横浜は昨日30歳の誕生日「20代最後に…」
映画『汝、星のごとく』（10月9日公開）のブルーカーペットイベントが17日、東京・TOHO シネマズ 六本木ヒルズで行われた。主演の横浜流星をはじめ、広瀬すず、中村アン、濱田岳、尾野真千子、木村佳乃、石田ゆり子、長谷川博己、藤井道人監督が一堂に会した。
【全身ショット】ブルーカーペット上を仲良く笑顔で歩く横浜流星＆広瀬すず
本作は、凪良ゆう氏による同名小説を藤井監督が実写映画化。風光明媚な瀬戸内の島を舞台に、京都から転校してきた青埜櫂（横浜）と、島で生まれ育った井上暁海（広瀬）が出会い、運命に翻弄されながら歩む15年間を描く。
瀬戸内の美しい海を思わせるブルーカーペットにドレスアップした登壇者たちが華麗に登場。藤井監督は「3年前に横浜流星から『どうしてもやりたい役があるんだ』と言われて。そこからこれだけ素晴らしいキャストの皆さんとスタッフと、長い時間をかけて、この映画を作れたことを本当に光栄に思っております。公開まであと1ヶ月を切りましたが、この映画がどう皆さまに届いてくれるか楽しみにしております」とコメント。
また広瀬は「いよいよ公開が近づいてきたかなと実感しています。皆さんと心を通わせ合いながら、とても丁寧に優しくこの作品を作ることができました。早く観ていただきたいという気持ちでいっぱいです。ぜひ楽しみに待っていてください」と呼びかける。
そして最後に「私事ですが、昨日30歳を迎えて…」と横浜が話始めると、周りにいるキャストやスタッフから拍手と祝福の声が。横浜はうれしそうに笑いながら「20代最後に青埜櫂として生きられたことを幸せに思いますし、こんな素晴らしいキャスト・スタッフとともに作れたことを幸せに思います。公開までできる限りのことはやる覚悟ですので、ぜひ劇場でご覧ください！」と力強く語った。
【全身ショット】ブルーカーペット上を仲良く笑顔で歩く横浜流星＆広瀬すず
本作は、凪良ゆう氏による同名小説を藤井監督が実写映画化。風光明媚な瀬戸内の島を舞台に、京都から転校してきた青埜櫂（横浜）と、島で生まれ育った井上暁海（広瀬）が出会い、運命に翻弄されながら歩む15年間を描く。
また広瀬は「いよいよ公開が近づいてきたかなと実感しています。皆さんと心を通わせ合いながら、とても丁寧に優しくこの作品を作ることができました。早く観ていただきたいという気持ちでいっぱいです。ぜひ楽しみに待っていてください」と呼びかける。
そして最後に「私事ですが、昨日30歳を迎えて…」と横浜が話始めると、周りにいるキャストやスタッフから拍手と祝福の声が。横浜はうれしそうに笑いながら「20代最後に青埜櫂として生きられたことを幸せに思いますし、こんな素晴らしいキャスト・スタッフとともに作れたことを幸せに思います。公開までできる限りのことはやる覚悟ですので、ぜひ劇場でご覧ください！」と力強く語った。