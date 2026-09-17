高市首相は17日、内閣改造を行い、第2次高市改造内閣を発足させます。最新の動きについて中継です。

高市首相は皇居での認証式を終え、先ほど首相官邸に戻ってきました。

今回、人事の最大の焦点だった林芳正氏は総務相を外れ、閣外に出ることになりました。

新内閣の顔ぶれですが、「政権の骨格」とも言える木原官房長官、茂木外相、小泉防衛相、片山財務相のほか、赤沢経済産業相、城内成長戦略担当相ら8人が留任しました。

一方、初入閣は7人で、連立を組む日本維新の会からは中司前幹事長が規制改革担当相に就任しました。

自民党内から「手堅い実務型内閣だ」という声が上がる通り、今回新たに加わる藤井比早之総務相ら官僚出身4人は、それぞれの出身母体の大臣を務めることになります。一方で、閣僚経験者からは、この官僚出身議員の重用を「秘書官みたい」「国会答弁要員だろう」と冷ややかに見る向きもあります。

一方で、来年の自民党総裁選挙でライバル候補と目される林芳正氏は総務大臣に留任せず、先ほど、退任会見を開きました。

林前総務相

「（Q：高市首相とは人事でどんなやりとり？）申し上げることは差し控えさせていただきたい」

会見では高市首相から留任の要請がなかったのかなど、閣外に出る経緯について質問が相次ぎましたが、林氏は言及を避けました。