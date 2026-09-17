ママを覚えていてほしい-『ママがもうこの世界にいなくても』川口春奈演じる主人公の愛が詰まった場面写真解禁
川口春奈が主演、高杉真宙が共演する映画『ママがもうこの世界にいなくても 私の命の日記』より、主人公・和（のどか）を演じる川口が魅せる、切なくも愛おしいメッセージが込められた場面写真を解禁された。
【写真】「ピンクだったら、絶対に娘も覚えてくれる」-主人公・和（川口春奈）のピンクの髪が印象的な場面写真
本作は、過酷な運命に抗いながら、「今」を生き抜いた遠藤和さんと家族の愛の物語。遠藤さんによる同名のベストセラー手記（小学館刊）を原作に、山戸結希監督がメガホンを取る。
2018年、青森。当時21歳だった遠藤和さんに告げられたのは、「ステージIVの大腸がん」という過酷な現実だった。それでも彼女が手放さなかったのは、夫・将一さん、そして生まれてくる子どもへの愛。「絶対、別れない」。将一さんのその言葉を胸に、過酷な運命に抗いながら、24歳で旅立つその日まで、誰よりも「今」を全力で生き抜いた。
実話をもとに、かけがえのない家族の絆を描いた本作より、主人公・和を演じる川口のピンクの髪が印象的な新規カット2点が新たに解禁となった。
本作は、限られた時間の中で、愛する我が子、そして遺される家族のために一日一日を大切に生きた一人の女性の等身大の姿を描いた愛の物語である。
場面写真には、美しいピンク色に髪を染め上げた川口演じる和が、愛おしそうにお腹をなでながら優しく微笑む姿が映し出されている。本編内には、そんな和に対して、夫の将一が「なんでピンクなの？」と不思議そうに問いかけるシーンが存在する。それに対し和は、「ママになるから。この子に覚えてもらいたいから」と笑顔で理由を語る。
実際に遠藤和さんの手記の中でも「ピンクだったら、絶対に娘も覚えてくれる。」と綴られており、まだ見ぬ我が子のために、少しでも「お母さん」の存在を覚えていてほしい-そんな切なくも、母としての強い想いから思い切った選択をした和の姿勢に、母となる喜びと、あふれんばかりの情愛が繊細に伝わるカットとなっている。
もう1点は、和と将一が、眠る愛娘を優しく見守る姿を捉えたカット。姿形は目に見えなくなっても、ずっと変わらずそばで見守り、ともに我が子の成長を喜び合う二人の絆が温かく表現されている。たとえこの世界にいなくても、想いは永遠に家族の心の中で生き続ける-本作の核となる胸に染みわたるメッセージが凝縮された、どこか幻想的で胸を打つ印象的な一枚となっている。
主演の川口は「和さんが生きた生き様、人生を、自分の体で少しでも残していけたらいいなと強く思っていました。あとは、重いというネガティブな感情だけでは一切なくて、どうすれば皆さんに届く作品になっていくんだろう。と考えていました」と語り、役柄と真摯に向き合い、和さんが駆け抜けた「生の軌跡」を全身全霊で表現しようと挑んだ撮影当時を振り返っている。
映画『ママがもうこの世界にいなくても 私の命の日記』は、10月2日より全国公開。
【写真】「ピンクだったら、絶対に娘も覚えてくれる」-主人公・和（川口春奈）のピンクの髪が印象的な場面写真
本作は、過酷な運命に抗いながら、「今」を生き抜いた遠藤和さんと家族の愛の物語。遠藤さんによる同名のベストセラー手記（小学館刊）を原作に、山戸結希監督がメガホンを取る。
2018年、青森。当時21歳だった遠藤和さんに告げられたのは、「ステージIVの大腸がん」という過酷な現実だった。それでも彼女が手放さなかったのは、夫・将一さん、そして生まれてくる子どもへの愛。「絶対、別れない」。将一さんのその言葉を胸に、過酷な運命に抗いながら、24歳で旅立つその日まで、誰よりも「今」を全力で生き抜いた。
本作は、限られた時間の中で、愛する我が子、そして遺される家族のために一日一日を大切に生きた一人の女性の等身大の姿を描いた愛の物語である。
場面写真には、美しいピンク色に髪を染め上げた川口演じる和が、愛おしそうにお腹をなでながら優しく微笑む姿が映し出されている。本編内には、そんな和に対して、夫の将一が「なんでピンクなの？」と不思議そうに問いかけるシーンが存在する。それに対し和は、「ママになるから。この子に覚えてもらいたいから」と笑顔で理由を語る。
実際に遠藤和さんの手記の中でも「ピンクだったら、絶対に娘も覚えてくれる。」と綴られており、まだ見ぬ我が子のために、少しでも「お母さん」の存在を覚えていてほしい-そんな切なくも、母としての強い想いから思い切った選択をした和の姿勢に、母となる喜びと、あふれんばかりの情愛が繊細に伝わるカットとなっている。
もう1点は、和と将一が、眠る愛娘を優しく見守る姿を捉えたカット。姿形は目に見えなくなっても、ずっと変わらずそばで見守り、ともに我が子の成長を喜び合う二人の絆が温かく表現されている。たとえこの世界にいなくても、想いは永遠に家族の心の中で生き続ける-本作の核となる胸に染みわたるメッセージが凝縮された、どこか幻想的で胸を打つ印象的な一枚となっている。
主演の川口は「和さんが生きた生き様、人生を、自分の体で少しでも残していけたらいいなと強く思っていました。あとは、重いというネガティブな感情だけでは一切なくて、どうすれば皆さんに届く作品になっていくんだろう。と考えていました」と語り、役柄と真摯に向き合い、和さんが駆け抜けた「生の軌跡」を全身全霊で表現しようと挑んだ撮影当時を振り返っている。
映画『ママがもうこの世界にいなくても 私の命の日記』は、10月2日より全国公開。