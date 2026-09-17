『ストリートファイター』実写映画、日本語吹替版のキャスト＆入場特典発表 映像公開
対戦格闘ゲーム『ストリートファイター』を原作とする実写映画『ストリートファイター／ザ・ムービー』（10月16日公開）の日本語版予告映像が解禁され、第2弾日本語吹替版キャストが発売された。
【動画】顔そっくり！公開された『ストリートファイター』実写映画の最新映像
【豪鬼役】を武虎、【ベガ役】に楠大典、【火引弾役】に楠田敏之、【ダルシム役】に江川大輔、【バルログ役】に諏訪部順一、【ザンギエフ役】に三宅健太、【エドモンド本田役】に永野善一、【ユーリ役】にたなか久美、そして【ブランカ役】をうえだゆうじが担当する。
また、映画版のキャラクタービジュアルを基に新たにデザインした【映画限定のキャラクターシール】が、公開日の10月16日より数量限定の入場者特典として配布されることが決定した。
映画版のキャラクターと「ストリートファイター」らしい遊び心を融合させたデザインは思わず手に取って眺めたくなるほどの完成度で、本作でメインキャラクターとなるリュウ・ケン・春麗に加え、バルログ・ブランカ・ザンギエフの計6種。さらに、リュウのキラシールも加えた合計7種類となる。リュウのキラシールは【100枚に1枚という超レアアイテム】で、劇場ではランダム配布される。
ゲーム『ストリートファイター』シリーズは、1987年に業務用ゲーム機として第1作を発売、1991年に投入した『ストリートファイターII』では、革新的な対戦システムが話題を呼び大ヒットを記録。現在までシリーズ累計販売本数は6000万本を誇るなど世界中でロングセラーを記録し、近年ではeスポーツにおける対戦格闘ジャンルのけん引役としても存在感を高めている。
今回の実写映画は、最新鋭のVFXと、キャストたちの鍛え上げられた肉体による生身のアクションが融合した作品となっている。
■日本語吹替版キャスト：高橋広樹／岸祐二／折笠富美子／武虎／楠大典／安元洋貴／楠田敏之／江川大輔／チョー／諏訪部順一／三宅健太／永野善一／たなか久美／沢城みゆき／鶴岡聡／うえだゆうじ／狩野英孝／なだぎ武／丹生明里／葛葉
【動画】顔そっくり！公開された『ストリートファイター』実写映画の最新映像
【豪鬼役】を武虎、【ベガ役】に楠大典、【火引弾役】に楠田敏之、【ダルシム役】に江川大輔、【バルログ役】に諏訪部順一、【ザンギエフ役】に三宅健太、【エドモンド本田役】に永野善一、【ユーリ役】にたなか久美、そして【ブランカ役】をうえだゆうじが担当する。
映画版のキャラクターと「ストリートファイター」らしい遊び心を融合させたデザインは思わず手に取って眺めたくなるほどの完成度で、本作でメインキャラクターとなるリュウ・ケン・春麗に加え、バルログ・ブランカ・ザンギエフの計6種。さらに、リュウのキラシールも加えた合計7種類となる。リュウのキラシールは【100枚に1枚という超レアアイテム】で、劇場ではランダム配布される。
ゲーム『ストリートファイター』シリーズは、1987年に業務用ゲーム機として第1作を発売、1991年に投入した『ストリートファイターII』では、革新的な対戦システムが話題を呼び大ヒットを記録。現在までシリーズ累計販売本数は6000万本を誇るなど世界中でロングセラーを記録し、近年ではeスポーツにおける対戦格闘ジャンルのけん引役としても存在感を高めている。
今回の実写映画は、最新鋭のVFXと、キャストたちの鍛え上げられた肉体による生身のアクションが融合した作品となっている。
■日本語吹替版キャスト：高橋広樹／岸祐二／折笠富美子／武虎／楠大典／安元洋貴／楠田敏之／江川大輔／チョー／諏訪部順一／三宅健太／永野善一／たなか久美／沢城みゆき／鶴岡聡／うえだゆうじ／狩野英孝／なだぎ武／丹生明里／葛葉