イギリスの人気歌手、エド・シーランさんのツアーコンサートで前座を務めたラッパーが、ステージ上でパレスチナへの支持を訴えたことでツアーから降板となり、波紋が広がっています。

BBCなどによりますと、人気歌手エド・シーランさんのアメリカツアーのコンサートで前座を務めていたアメリカのラッパー、マックルモアさんは今月上旬、ステージ上で「パレスチナを解放せよ！」と叫び、イスラエルを非難しました。

この発言を受け、一部の公演会場がマックルモアさんの出演を拒否し、マックルモアさんは14日、以降のツアー公演を降板すると発表しました。

マックルモアさんの発言については、親イスラエルの団体などからイベント会場でユダヤ系住民らの安全を脅かす恐れがあると非難の声があがっていました。

一方、ツアーで前座を務める複数のミュージシャンはマックルモアさんを支持するとして次々に公演への参加を辞退し、他のミュージシャンもマックルモアさんへの連帯を表明するなど波紋が広がっています。