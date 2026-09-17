カン・ハヌル×キム・ヨングァン×チャウヌら“おバカ4人組”の素顔 『ファーストライド』メイキング映像公開
俳優のカン・ハヌル、キム・ヨングァン、チャウヌ（ASTRO）らが出演する映画『ファーストライド』が、9月25日より全国公開される。今回、おバカな親友4人組を演じた注目俳優たちの“仲良しぶり”が垣間見える貴重なメイキング映像が公開された。
【動画】カン・ハヌル、チャウヌら…“おバカ4人組”の素顔が見えるメイキング
旅行ならではの高揚感や開放感、友人同士の他愛ないやり取りの楽しさを詰め込みながら、予測不能な展開で観客を引き込む本作。大人になっても変わらない幼なじみ4人の掛け合いが笑いを誘い、24年間積み重ねてきた友情と絆が世代を問わず共感を呼び、韓国では興行収入ランキング初登場第1位を記録し、大きな話題を呼んだ。
高校卒業とともに叶うはずだった、人生で一度きりの卒業旅行。6歳の頃からいつも一緒だった幼なじみ4人組は、大人になった今、ようやくその約束を果たすため初めての海外旅行へと旅立つ。しかし、行く先々で予想外のトラブルに巻き込まれ、旅は思わぬ方向へ。笑いとハプニングに満ちた珍道中の先で明かされるのは、忘れられない過去、そして24年間の友情に隠されていたある事実だった。
成績優秀でケンカっ早い“勤勉バカ”・テジョンを演じるのは、ドラマ『椿の花咲く頃』や『イカゲーム』シリーズで高い演技力を見せるカン・ハヌル。頭の中も性格もとにかく明るい“無邪気なバカ”・ドジンには、映画『君の結婚式』のキム・ヨングァン。そして、息をするだけで笑いをもたらす“顔天才バカ”ことヨンミンには、ASTROのチャウヌが兵役前最後の作品にして映画初主演を飾る。
さらに、目を開けたまま寝る特技（？）を持つ“ウザいバカ”・グムボクを、800倍のオーディションを勝ち抜いたカン・ヨンソクが熱演。バカだけど愛さずにはいられない24年来の親友を豪華キャスト陣が自然体で演じ、抜群のケミストリーを生み出している。
公開されたのは、カン・ハヌル、キム・ヨングァン、チャウヌ（ASTRO）、カン・ヨンソクら、おバカな親友4人組を演じた注目俳優たちの”仲良しぶり”が垣間見える貴重なメイキング映像。
大統領を目指し、日々勉学に励む成績優秀な“勤勉バカ”テジョンを演じたのは、カン・ハヌル。一度のめり込むと恐ろしいほどの集中力を発揮する完璧主義者だが、どこか空回りしてしまう一面も。そんなテジョンについて、ハヌルは「本人は完璧なつもりなんですが、完全に一人相撲なんですよ。その方が笑えますよね」と、その魅力を明かす。
秀才テジョンとは対照的に、おバカ発言全開で時には幼なじみたちを驚がくさせることもある、”無邪気バカ”ドジンに扮したのは、キム・ヨングァン。根拠のないポジティブマインドで仲間たちを明るく照らす、ムードメーカー的存在でもあるが、このキャラクターについてヨングァンは、「ドジンはちょっとおかしいやつですが、純粋なバカなんです」と愛情たっぷりに表現している。
さらに自分のことはまったく客観視できない鈍感さを持つ、“顔天才バカ”ヨンミンに扮したのは、ASTROのチャウヌ。彼が歩けば誰もが振り返り、見る者を一瞬にして笑顔にしてしまうほどの美貌の持ち主だが、当の本人は「僕はこの学校で一番面白いヤツらしい」「芸人を目指すべき？」と本気で勘違いする、残念な一面をのぞかせるキャラクターだ。“顔面国宝”と称されることも多いチャウヌの麗しいたたずまいにはキャスト陣もすっかり魅了されたようで、ハヌルは「とにかくチャウヌの顔面が強すぎて、ウヌの印象しか残っていないです」とコメント。その圧倒的なビジュアルを前に、思わずくぎ付けになってしまった様子を明かしていた。
そして、3人を凌駕する絶妙にうっとうしい存在感を放ち、澄んだ瞳が印象的な“ウザいバカ”グムボクを演じたのは、カン・ヨンソク。熱心な仏教徒の家系に生まれたグムボクには、目を開けたまま眠れるという謎の特技も。このシーンの撮影について、「監督が（このシーンに）求めたのは（目を開けたまま眠るだけではなく）笑みまで浮かべることでした」と裏話を明かすヨンソク。映像では、そのシュールすぎる光景に、キャスト陣から爆笑が湧き起こる様子も収められている。
おバカたちの卒業旅行に半ば強引に参戦する紅一点、オクシムを演じたのは、ハン・ソナ。小学生の頃に一目惚れしたテジョンを一途に思い続けるオクシム。ソナは「密かにお兄ちゃんたちの旅行についていく、とてもかわいい人です。成し遂げたいことは絶対に諦めず叶えてみせる、カッコいい役です」と彼女が持つ魅力を熱弁している。
親友役を演じたキャスト4人は、幼なじみならではの空気感を生み出すために、撮影前から食事の場を設けるなど、積極的にコミュニケーションを重ねていたという。数回顔を合わせるうちにすっかり打ち解け、意気投合。撮影現場でも本物の幼なじみのような空気感をにじませていた4人。公開された映像内でも、チャウヌをくすぐるイタズラを仕掛けるヨングァンの姿をはじめ、カメラが回っていないところでも戯れ合うなど、役さながらに“おバカな時間”を楽しむ彼らのリラックスした表情が印象的だ。
そんな笑顔の絶えない現場では、キャスト陣がそれぞれアイディアを持ち寄りながら進められることも多かったそう。ナム・デジュン監督は、「私一人ではなく、俳優もスタッフもみんなで意見を出し合いながら、楽しく作り上げたと一番強く実感できた作品です」と振り返り、チームが一丸となって作り上げることができた手応えを語っている。さらにチャウヌも「（親友役を演じたキャストたちと）一緒にいるとすごく楽で、お互いに気兼ねなく話せて、あっという間に仲良くなれました。本当に楽しい撮影でした」とコメント。キャスト同士の自然体でいられる関係性が、充実した撮影につながったことをうかがわせている。
さらに、3週連続で入場者特典を配布することも決定。第1弾はフォトカードで、9月25日から10月1日までの期間限定で配布される。1人につきランダムで1枚、先着順で、なくなり次第終了となる。第2弾、第3弾の内容は後日、映画公式SNSで発表される。
【動画】カン・ハヌル、チャウヌら…“おバカ4人組”の素顔が見えるメイキング
旅行ならではの高揚感や開放感、友人同士の他愛ないやり取りの楽しさを詰め込みながら、予測不能な展開で観客を引き込む本作。大人になっても変わらない幼なじみ4人の掛け合いが笑いを誘い、24年間積み重ねてきた友情と絆が世代を問わず共感を呼び、韓国では興行収入ランキング初登場第1位を記録し、大きな話題を呼んだ。
成績優秀でケンカっ早い“勤勉バカ”・テジョンを演じるのは、ドラマ『椿の花咲く頃』や『イカゲーム』シリーズで高い演技力を見せるカン・ハヌル。頭の中も性格もとにかく明るい“無邪気なバカ”・ドジンには、映画『君の結婚式』のキム・ヨングァン。そして、息をするだけで笑いをもたらす“顔天才バカ”ことヨンミンには、ASTROのチャウヌが兵役前最後の作品にして映画初主演を飾る。
さらに、目を開けたまま寝る特技（？）を持つ“ウザいバカ”・グムボクを、800倍のオーディションを勝ち抜いたカン・ヨンソクが熱演。バカだけど愛さずにはいられない24年来の親友を豪華キャスト陣が自然体で演じ、抜群のケミストリーを生み出している。
公開されたのは、カン・ハヌル、キム・ヨングァン、チャウヌ（ASTRO）、カン・ヨンソクら、おバカな親友4人組を演じた注目俳優たちの”仲良しぶり”が垣間見える貴重なメイキング映像。
大統領を目指し、日々勉学に励む成績優秀な“勤勉バカ”テジョンを演じたのは、カン・ハヌル。一度のめり込むと恐ろしいほどの集中力を発揮する完璧主義者だが、どこか空回りしてしまう一面も。そんなテジョンについて、ハヌルは「本人は完璧なつもりなんですが、完全に一人相撲なんですよ。その方が笑えますよね」と、その魅力を明かす。
秀才テジョンとは対照的に、おバカ発言全開で時には幼なじみたちを驚がくさせることもある、”無邪気バカ”ドジンに扮したのは、キム・ヨングァン。根拠のないポジティブマインドで仲間たちを明るく照らす、ムードメーカー的存在でもあるが、このキャラクターについてヨングァンは、「ドジンはちょっとおかしいやつですが、純粋なバカなんです」と愛情たっぷりに表現している。
さらに自分のことはまったく客観視できない鈍感さを持つ、“顔天才バカ”ヨンミンに扮したのは、ASTROのチャウヌ。彼が歩けば誰もが振り返り、見る者を一瞬にして笑顔にしてしまうほどの美貌の持ち主だが、当の本人は「僕はこの学校で一番面白いヤツらしい」「芸人を目指すべき？」と本気で勘違いする、残念な一面をのぞかせるキャラクターだ。“顔面国宝”と称されることも多いチャウヌの麗しいたたずまいにはキャスト陣もすっかり魅了されたようで、ハヌルは「とにかくチャウヌの顔面が強すぎて、ウヌの印象しか残っていないです」とコメント。その圧倒的なビジュアルを前に、思わずくぎ付けになってしまった様子を明かしていた。
そして、3人を凌駕する絶妙にうっとうしい存在感を放ち、澄んだ瞳が印象的な“ウザいバカ”グムボクを演じたのは、カン・ヨンソク。熱心な仏教徒の家系に生まれたグムボクには、目を開けたまま眠れるという謎の特技も。このシーンの撮影について、「監督が（このシーンに）求めたのは（目を開けたまま眠るだけではなく）笑みまで浮かべることでした」と裏話を明かすヨンソク。映像では、そのシュールすぎる光景に、キャスト陣から爆笑が湧き起こる様子も収められている。
おバカたちの卒業旅行に半ば強引に参戦する紅一点、オクシムを演じたのは、ハン・ソナ。小学生の頃に一目惚れしたテジョンを一途に思い続けるオクシム。ソナは「密かにお兄ちゃんたちの旅行についていく、とてもかわいい人です。成し遂げたいことは絶対に諦めず叶えてみせる、カッコいい役です」と彼女が持つ魅力を熱弁している。
親友役を演じたキャスト4人は、幼なじみならではの空気感を生み出すために、撮影前から食事の場を設けるなど、積極的にコミュニケーションを重ねていたという。数回顔を合わせるうちにすっかり打ち解け、意気投合。撮影現場でも本物の幼なじみのような空気感をにじませていた4人。公開された映像内でも、チャウヌをくすぐるイタズラを仕掛けるヨングァンの姿をはじめ、カメラが回っていないところでも戯れ合うなど、役さながらに“おバカな時間”を楽しむ彼らのリラックスした表情が印象的だ。
そんな笑顔の絶えない現場では、キャスト陣がそれぞれアイディアを持ち寄りながら進められることも多かったそう。ナム・デジュン監督は、「私一人ではなく、俳優もスタッフもみんなで意見を出し合いながら、楽しく作り上げたと一番強く実感できた作品です」と振り返り、チームが一丸となって作り上げることができた手応えを語っている。さらにチャウヌも「（親友役を演じたキャストたちと）一緒にいるとすごく楽で、お互いに気兼ねなく話せて、あっという間に仲良くなれました。本当に楽しい撮影でした」とコメント。キャスト同士の自然体でいられる関係性が、充実した撮影につながったことをうかがわせている。
さらに、3週連続で入場者特典を配布することも決定。第1弾はフォトカードで、9月25日から10月1日までの期間限定で配布される。1人につきランダムで1枚、先着順で、なくなり次第終了となる。第2弾、第3弾の内容は後日、映画公式SNSで発表される。