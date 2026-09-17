川口春奈、印象一変のピンク髪 我が子を思う母の願いを表現『ママがもうこの世界にいなくても』場面写真
俳優の川口春奈が主演する映画『ママがもうこの世界にいなくても 私の命の日記』（10月2日公開）から、ピンク色の髪が印象的な川口の姿を捉えた新たな場面写真2点が公開された。
【画像】眠る愛娘を優しく見守る和（川口春奈）と将一（高杉真宙）
本作は、21歳でステージ4の大腸がんと診断され、24歳で亡くなった遠藤和（のどか）さんの同名手記を映画化する実話に基づく物語。限られた時間の中で、夫と生まれてくる子どもへの愛を貫き、一日一日を懸命に生きた女性と、その家族の姿を描く。
公開された写真の一つには、美しいピンク色に髪を染めた和が、愛おしそうにおなかをなでながら、優しくほほ笑む姿が収められている。劇中では、その髪を見た将一が「なんでピンクなの？」と尋ねると、和が「ママになるから。この子に覚えてもらいたいから」と笑顔で答える。
実際に和さんは手記の中で、「ピンクだったら、絶対に娘も覚えてくれる」と記している。まだ見ぬわが子に少しでも母親の存在を覚えていてほしいという、切実な願いから選んだ髪色だった。
もう一つの写真は、和と将一が眠る娘を優しく見守る場面。寄り添う2人の姿を通じて、姿が見えなくなった後も、家族への思いは残り続けるという物語のテーマを表現している。
川口は和を演じるにあたり、「和さんが生きた生き様、人生を、自分の体で少しでも残していけたらいいなと強く思っていました」とコメント。
さらに、「重いというネガティブな感情だけでは一切なくて、どうすれば皆さんに届く作品になっていくんだろう、と考えていました」と、役と向き合った撮影の日々を振り返っている。
【画像】眠る愛娘を優しく見守る和（川口春奈）と将一（高杉真宙）
本作は、21歳でステージ4の大腸がんと診断され、24歳で亡くなった遠藤和（のどか）さんの同名手記を映画化する実話に基づく物語。限られた時間の中で、夫と生まれてくる子どもへの愛を貫き、一日一日を懸命に生きた女性と、その家族の姿を描く。
実際に和さんは手記の中で、「ピンクだったら、絶対に娘も覚えてくれる」と記している。まだ見ぬわが子に少しでも母親の存在を覚えていてほしいという、切実な願いから選んだ髪色だった。
もう一つの写真は、和と将一が眠る娘を優しく見守る場面。寄り添う2人の姿を通じて、姿が見えなくなった後も、家族への思いは残り続けるという物語のテーマを表現している。
川口は和を演じるにあたり、「和さんが生きた生き様、人生を、自分の体で少しでも残していけたらいいなと強く思っていました」とコメント。
さらに、「重いというネガティブな感情だけでは一切なくて、どうすれば皆さんに届く作品になっていくんだろう、と考えていました」と、役と向き合った撮影の日々を振り返っている。