「海外経験を盾にする奴はカス」パスポート保有率18.5％の日本人が海外に行かない納得の理由
海外時事クリエイターの「僕」氏が自身のYouTubeチャンネルで「【貧困】日本人は海外に行けない…パスポート保有率18.5％‼︎台湾は約3倍だった【海外旅行×円安】」を公開した。動画では、台湾メディアが報じた日本人のパスポート保有率の低さを取り上げ、日本人が海外へ行かない真の理由について独自の視点で解説している。
台湾メディア「NOWnews」の報道によると、日本人の有効なパスポート保有率は約18.5%にとどまる。ノルウェーが約81%、台湾が約59.8%であるのに対し、日本は極端に低い数字となっている。この現状について、円安や経済的困窮が理由で「海外に行けない」とする論調がある中、氏は「行けないんじゃなくて行かない」と断言した。
その最大の理由として、「そもそも日本は国内だけでかなり楽しめる」点を指摘する。日本は食文化が豊かで、治安も良く、雪山からビーチリゾートまで国内の選択肢が豊富に揃っている。氏はフランス人料理人の「昔ながらのフランス料理を食べたけりゃ東京へ行け」という言葉を紹介し、日本の食のレベルが世界トップクラスであると語った。また、パスポート保有率が高い台湾や韓国の人々も、人気の旅行先として日本を訪れている事実を挙げ、日本の魅力が海外からも高く評価されていることを示唆した。
さらに氏は、日本の特殊性として「日本語だけで生活・娯楽が完結する」構造を挙げる。映画やアニメ、ゲームなど国産コンテンツが充実しており、独自の言語や文化を持つ日本は「自前の文明で完結している」と分析した。
終盤では、パスポートを持たないからといって国際感覚がないと決めつける風潮に警鐘を鳴らした。「海外経験を盾にして日本批判する奴はマジでカス」と厳しく批判し、真の国際人とは「日本をしっかり学んで知っているやつ。それで海外と比較できるやつ」と熱弁。これからの時代は、あえて海外に出る人と国内にとどまる人の「二極化」が進むだろうと予測し、独自の文化を持つ日本の特異性と強さを再認識する形で動画を締めくくった。
台湾メディア「NOWnews」の報道によると、日本人の有効なパスポート保有率は約18.5%にとどまる。ノルウェーが約81%、台湾が約59.8%であるのに対し、日本は極端に低い数字となっている。この現状について、円安や経済的困窮が理由で「海外に行けない」とする論調がある中、氏は「行けないんじゃなくて行かない」と断言した。
その最大の理由として、「そもそも日本は国内だけでかなり楽しめる」点を指摘する。日本は食文化が豊かで、治安も良く、雪山からビーチリゾートまで国内の選択肢が豊富に揃っている。氏はフランス人料理人の「昔ながらのフランス料理を食べたけりゃ東京へ行け」という言葉を紹介し、日本の食のレベルが世界トップクラスであると語った。また、パスポート保有率が高い台湾や韓国の人々も、人気の旅行先として日本を訪れている事実を挙げ、日本の魅力が海外からも高く評価されていることを示唆した。
さらに氏は、日本の特殊性として「日本語だけで生活・娯楽が完結する」構造を挙げる。映画やアニメ、ゲームなど国産コンテンツが充実しており、独自の言語や文化を持つ日本は「自前の文明で完結している」と分析した。
終盤では、パスポートを持たないからといって国際感覚がないと決めつける風潮に警鐘を鳴らした。「海外経験を盾にして日本批判する奴はマジでカス」と厳しく批判し、真の国際人とは「日本をしっかり学んで知っているやつ。それで海外と比較できるやつ」と熱弁。これからの時代は、あえて海外に出る人と国内にとどまる人の「二極化」が進むだろうと予測し、独自の文化を持つ日本の特異性と強さを再認識する形で動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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こんにちは、僕です！ 海外の街を歩きながら、現地の魅力を発信中！ 20年間サラリーマンとして働いた後、「この生き方、なんか違う…」と感じて会社を辞め、海外移住を決断しました。 旅行好き、海外移住に興味がある方、または「今の生活を変えたい」と感じている方に、少しでも参考になる動画をお届けします。