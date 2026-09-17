GPT-6 Astraが141時間にわたって「マインクラフト」をプレイ、クリーパーに全財産を吹き飛ばされて「緑色の物体」がトラウマになりジャガイモ農家に
AIモデルの性能評価を手がけるVals AIが、OpenAIの「GPT-6 Astra」にゲーム「マインクラフト」を自律操作させるテストを実施しました。テスト時間は合計141時間におよびましたが、GPT-6 Astraは最終的にクリーパーの爆発で重要なアイテムを失い、その後は数時間にわたってジャガイモ栽培のみを続けるという行動を見せたとのことです。
GPT-6 Astra had gotten further than any AI system had ever gone in Minecraft.
It was able to set up a semi-automatic blaze farm, allowing it to collect 6 blaze rods. It then located a warped forest, where it killed 6+ endermen and collected 3 pearls. As thousands of viewers… pic.twitter.com/qsgDsJEpd8— Vals AI (@ValsAI) September 15, 2026
'Defeated' GPT-6 Astra model spent several hours just farming potatoes after being blown up by a Creeper in Minecraft - OpenAI offering gets further than any other AI system in 141-hour test | Tom's Hardware
https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/defeated-gpt-6-astra-model-spent-several-hours-just-farming-potatoes-after-being-blown-up-by-a-creeper-in-minecraft-openai-offering-gets-further-than-any-other-ai-system-in-141-hour-test
Vals AIは、大規模言語モデルなどの性能を第三者の立場から評価している企業です。同社はAIエージェントが長期間にわたってコンピューターを操作する能力を調べるため、GPT-6 Astraにマインクラフトをプレイさせ、最終ボスであるエンダードラゴンの撃破を目指させました。Vals AIによると、このテストではマインクラフト専用の特殊な操作ツールやフックを用いず、GPT-6 Astraは通常のコンピューター操作を通じてゲームを進めたそうです。
GPT-6 Astraは当初、これまでVals AIがテストしたAIシステムを上回るペースで攻略を進めました。ネザー要塞に到達したほか、半自動のブレイズファームを構築して6本のブレイズロッドを入手。その後は歪んだ森を見つけ、6体以上のエンダーマンを倒して3個のエンダーパールを集めました。
以下はGPT-6 Astraがテストプレイ中に集めたアイテムの数々で、エンダーパールとブレイズロッドを手に入れていたので、エンダードラゴンのもとに向かうためのゲートを探すアイテム「エンダーアイ」が作れる状態。つまり、ゲーム終盤に向けたアイテム集めまで進んでいたことになります。
Astra collected a wide array of items during its playthrough. pic.twitter.com/h2UNWher6z— Vals AI (@ValsAI) September 15, 2026
ところが、GPT-6 Astraが集めたアイテムをチェストに保管したところ、クリーパーが出現。クリーパーの爆発によってチェストとベッドが破壊され、保管していたアイテムを失ったうえ、ベッドに設定していた復活地点も失われました。Vals AIは「この出来事がGPT-6 Astraの攻略が大きく後退するきっかけになった」と説明しています。
Here, the most expensive creeper explosion occurred. Later, on a coincidentally rainy day, Astra discovers it lost everything. It all went downhill from here. pic.twitter.com/xH2Vc4QyM2— Vals AI (@ValsAI) September 15, 2026
Vals AIによると、その後のGPT-6 Astraは「打ちのめされたように見えた」そうで、攻略を積極的に進めなくなり、数時間にわたってほぼジャガイモを栽培するだけの状態になりました。そのため、配信を見ていた視聴者からは攻略を急ぐよう求める声も上がったといいます。
さらにクリーパーの爆発後、GPT-6 Astraの行動にはクリーパーを強く警戒する様子も現れました。また、緑色で背の高いものを発見した際には、「前方の背の高い緑色のものはサトウキビであって、クリーパーではない」と自ら確認することも。そして、豚を追いかけて時間を使った際には、「ピンク色のピクセルを追いかけてもう一晩を無駄にするな(do NOT waste another night chasing dark pink pixels)」といった形で自身の行動を修正しようとしていました。
最終的にGPT-6 Astraはエンダードラゴンまで到達できず、マインクラフトのクリアには失敗しました。それでも、半自動のブレイズファームを作り、エンダーマンを探してエンダーパールを集めるところまで自律的に進んだことから、Vals AIは「これまでのAIシステムよりも攻略が進んだ」としています。
なお、Vals AIによるGPT-6 AstraのテストプレイはTwitchで配信されており、記事作成時点ではアーカイブが視聴可能でした。
vals_ai - Twitch
https://www.twitch.tv/vals_ai