白亜紀末の北米大陸に君臨したティラノサウルス・レックスについて、生きていたときの平均体温が36.3度だったとする研究結果が発表された。

これは現代のゾウの体温とほぼ同じで、ティラノサウルスが自ら体温を維持する内温性（恒温性）の動物だったことを裏付ける強い証拠となる。

米カリフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA）のロバート・イーグル教授らの研究チームは、国際学術誌「サイエンス・アドバンシズ」で、ヘルクリーク層から発掘されたティラノサウルスの歯3本のエナメル質を分析し、体温を推定したと発表した。

研究チームは、歯に含まれる炭素と酸素の同位体がどのように結びついているかを測定する「凝集同位体を用いた古温度測定法」を活用した。緻密な歯のエナメル質は、地中に埋まっている間に化学的な変質を受けにくく、古代の生物の体温を精密に推定するのに役立つ。

分析の結果、3本の歯から推定した体温は、それぞれ37.3度、35.9度、34.7度で、全体の平均は36.3度だった。これは同じ地層で見つかった爬虫類のワニの平均体温（30.9度）や、当時の気温（25.9度）を大きく上回る。

ティラノサウルスは、こうした内温性のおかげで、一つの生息域にとどまらず、冬の気温が氷点下に下がったアラスカなどの高緯度地域を含め、北米各地で活発に活動できたと分析されている。

学界では、化学的に安定した歯のエナメル質を使い、ティラノサウルスが寒い気候の中でも活発に活動する捕食者だったことを証明した点が高く評価されている。

ただし、分析した試料の数は少なく、巨大な体によって熱が保たれる「慣性恒温性」の可能性も残る。このため、代謝の詳しい特徴を明らかにするため、今後も研究が続く見通しだ。