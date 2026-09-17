「気づいたら5回以上リピート」大玉こんにゃくが“生まれる瞬間”に反響「なんという中毒性」
大分県由布市の老舗こんにゃく屋「佐藤商店」の公式Xが、大玉こんにゃくが作られる様子を収めた動画を公開。「たぶん1回見たら、もう1回見ます」と紹介された映像は31.4万件表示され、5400件を超えるいいねを集めている（17日11時時点）。ユーザーからは「気づいたら5回以上リピートしてました…」「なんという中毒性」などの声が寄せられた。
【動画】「うにゅ～コロン、永遠がここにはある！」大玉こんにゃくが次々と“誕生”
投稿されたのは、大玉こんにゃくの製造過程を捉えたわずか5秒ほどの動画。機械から白いこんにゃくがむにゅっと押し出されると、丸みを帯びながらコロンと落ち、次々と容器の中へ入っていく。
公式は「大玉こんにゃくがひたすら生まれてくる動画です」と説明し、「私も見ました。今も見てます」と、自ら何度も見てしまったことを明かしている。
この独特な動きに、ユーザーからも「これはずーーーーっと見ていられますね」「なんという中毒性 むにゅっとしてコロンとしてやがる」「最近短い動画でもすぐ見るのをやめる私が3回も立て続けで見てしまった…だと！？」「うにゅ～コロン うにゅ～コロン永遠がここにはある！」などの反応が寄せられていた。
【動画】「うにゅ～コロン、永遠がここにはある！」大玉こんにゃくが次々と“誕生”
投稿されたのは、大玉こんにゃくの製造過程を捉えたわずか5秒ほどの動画。機械から白いこんにゃくがむにゅっと押し出されると、丸みを帯びながらコロンと落ち、次々と容器の中へ入っていく。
この独特な動きに、ユーザーからも「これはずーーーーっと見ていられますね」「なんという中毒性 むにゅっとしてコロンとしてやがる」「最近短い動画でもすぐ見るのをやめる私が3回も立て続けで見てしまった…だと！？」「うにゅ～コロン うにゅ～コロン永遠がここにはある！」などの反応が寄せられていた。