これではどちらが横綱か、わかったもんじゃない。

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昨16日の4日目、横綱大の里（26）が今場所初黒星。師匠・二所ノ関親方（元横綱稀勢の里）の弟弟子である“叔父”の高安に屈し、これで金星配給は8場所で14個目となった。

立ち合いで勝負が決したこの日の一番。高安の強烈なかち上げで上体を起こされると、立て続けに数発の突き。この時点で大の里のアタマに「押し返す」という選択はなかったのだろう。横に動いて回り込もうとするも、高安に追いつかれて突き倒し。

最後は何とか土俵際で粘ろうとしたがこらえきれず、倒れる前に自らジャンプして土俵外に飛び出した。

支度部屋では立ち合いについて聞かれ、「まあ、ああいう形になったので……。前に出る意識を持って明日からやっていきます」と答えると、取材を打ち切った。

ある親方は「実はこの日の負けはそこまで悪くない」と、こう続ける。

「高安の強烈な突き押しで後退しただけで、自ら引いたわけではない。横に動いていなそうとするのは決して悪い動きではなく、それについていった高安を褒めるべきでしょう。むしろ、勝った初日と2日目の相撲の方が問題です」

初日は大栄翔をはたき込み、2日目は琴勝峰に押し出しで勝利しているが……。

「大の里は右を差せないとすぐに引いたり、相撲がバタついてしまう。初日の大栄翔戦は立ち合いで右差しに失敗すると、即座に引いて窮地に陥った。2日目も琴勝峰に右差しを封じられ、バタバタした相撲になった。対戦相手も『右差しを封じれば勝手に引いてくれる』とわかっているので、左を固めている。それへの対抗策が今のところ見えない。少なくとも、『差せないから引こう』という無駄な切り替えの早さは修正すべきでしょう。2日目は差せずとも前に出て勝ったとはいえ、ただガムシャラに巨体をぶつけていただけ。差せない時のまわしの取り方など、技術面も磨かないと厳しい」（前出の親方）

大の里の武器は圧倒的なパワーと、巨体（190センチ、188キロ）に見合わぬスピード。しかし、それだけでは限界があるのも事実だ。

最後に優勝したのは昨年9月場所。賜杯から1年も遠ざかっている。その間、左肩を負傷するなど順風満帆ではなかったとはいえ、そろそろ優勝しないと風当たりは強くなるばかりだ。